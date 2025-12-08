قمة لندن الأوكرانية.. خطة سلام أميركية معدَّلة وقلق أوروبي من ثمن التسوية

Advertisement

زيلينسكي أوضح أن النسخة الحالية من خطة السلام الأميركية باتت تضم 20 بنداً بدلاً من 28، بعد إزالة "بعض النقاط الواضحة المعادية لأوكرانيا"، مشيراً إلى أن جوهر النقاش يدور حول الضمانات الأمنية بعد الحرب: "ماذا لو شنت عدواناً جديداً؟ ما الذي سيكون الشركاء مستعدين له؟ وما الذي يمكن لأوكرانيا أن تعتمد عليه؟". في المقابل، أبدى ستارمر وماكرون وميرتس دعماً سياسياً واضحاً لكييف، مع تحفّظ على بعض تفاصيل الوثائق الأميركية، وتأكيد بريطاني على عدم ممارسة ضغوط على زيلينسكي لقبول تسوية لا ترضاها بلاده، خاصة في ما يتعلق بتنازلات إقليمية في دونباس.تأتي هذه التحركات الأوروبية بعد نشر استراتيجية الأمن القومي الأميركية الجديدة، التي رحّب بها الكرملين واعتبرها أقرب إلى رؤية ، إذ تتحدث عن تحسين العلاقات مع روسيا ووقف توسع الناتو المستمر، وتربط إنهاء الحرب في أوكرانيا بإعادة "الاستقرار الاستراتيجي" بين وموسكو، ما أثار قلق بعض العواصم الأوروبية. وعلى الأرض، تواصل روسيا هجماتها الجوية بالطائرات المسيّرة على مدن أوكرانية مثل أوختيركا وتشيرنيهيف، في وقت تعلن فيه كييف إسقاط غالبية المسيّرات المهاجمة، فيما تتحدث موسكو بالمقابل عن اعتراض عشرات الطائرات المسيّرة فوق أراضيها.