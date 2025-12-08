قمة لندن الأوكرانية.. خطة سلام أميركية معدَّلة وقلق أوروبي من ثمن التسوية

19
قمة لندن الأوكرانية.. خطة سلام أميركية معدَّلة وقلق أوروبي من ثمن التسوية
التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لندن كلاً من رئيس الوزراء
البريطاني
كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، في ما وصفه
القادة
بـ"لحظة حرجة" لمسار خطة السلام الأميركية لإنهاء الحرب الروسية في
أوكرانيا
. وأكد بيان مكتب ستارمر أن الزعماء اتفقوا على ضرورة "تكثيف الدعم لأوكرانيا والضغط الاقتصادي على بوتين" من أجل "سلام عادل ودائم"، فيما شدد زيلينسكي على أن بلاده بحاجة إلى قرارات حاسمة في ملفي الأمن والدفاع الجوي والتمويل طويل الأجل، قائلاً: "هناك أمور لا يمكننا إدارتها من دون
الأميركيين
، وأخرى من دون
أوروبا
".
زيلينسكي أوضح أن النسخة الحالية من خطة السلام الأميركية باتت تضم 20 بنداً بدلاً من 28، بعد إزالة "بعض النقاط الواضحة المعادية لأوكرانيا"، مشيراً إلى أن جوهر النقاش يدور حول الضمانات الأمنية بعد الحرب: "ماذا لو شنت
روسيا
عدواناً جديداً؟ ما الذي سيكون الشركاء مستعدين له؟ وما الذي يمكن لأوكرانيا أن تعتمد عليه؟". في المقابل، أبدى ستارمر وماكرون وميرتس دعماً سياسياً واضحاً لكييف، مع تحفّظ
أوروبي
على بعض تفاصيل الوثائق الأميركية، وتأكيد بريطاني على عدم ممارسة ضغوط على زيلينسكي لقبول تسوية لا ترضاها بلاده، خاصة في ما يتعلق بتنازلات إقليمية في دونباس.
تأتي هذه التحركات الأوروبية بعد نشر استراتيجية الأمن القومي الأميركية الجديدة، التي رحّب بها الكرملين واعتبرها أقرب إلى رؤية
موسكو
، إذ تتحدث عن تحسين العلاقات مع روسيا ووقف توسع الناتو المستمر، وتربط إنهاء الحرب في أوكرانيا بإعادة "الاستقرار الاستراتيجي" بين
واشنطن
وموسكو، ما أثار قلق بعض العواصم الأوروبية. وعلى الأرض، تواصل روسيا هجماتها الجوية بالطائرات المسيّرة على مدن أوكرانية مثل أوختيركا وتشيرنيهيف، في وقت تعلن فيه كييف إسقاط غالبية المسيّرات المهاجمة، فيما تتحدث موسكو بالمقابل عن اعتراض عشرات الطائرات المسيّرة
الأوكرانية
فوق أراضيها.
