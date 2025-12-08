Advertisement

عربي-دولي

قمة لندن الأوكرانية.. خطة سلام أميركية معدَّلة وقلق أوروبي من ثمن التسوية

Lebanon 24
08-12-2025 | 16:15
A-
A+
Doc-P-1452513-639008325988817756.png
Doc-P-1452513-639008325988817756.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لندن كلاً من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، في ما وصفه القادة بـ"لحظة حرجة" لمسار خطة السلام الأميركية لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا. وأكد بيان مكتب ستارمر أن الزعماء اتفقوا على ضرورة "تكثيف الدعم لأوكرانيا والضغط الاقتصادي على بوتين" من أجل "سلام عادل ودائم"، فيما شدد زيلينسكي على أن بلاده بحاجة إلى قرارات حاسمة في ملفي الأمن والدفاع الجوي والتمويل طويل الأجل، قائلاً: "هناك أمور لا يمكننا إدارتها من دون الأميركيين، وأخرى من دون أوروبا".
Advertisement

زيلينسكي أوضح أن النسخة الحالية من خطة السلام الأميركية باتت تضم 20 بنداً بدلاً من 28، بعد إزالة "بعض النقاط الواضحة المعادية لأوكرانيا"، مشيراً إلى أن جوهر النقاش يدور حول الضمانات الأمنية بعد الحرب: "ماذا لو شنت روسيا عدواناً جديداً؟ ما الذي سيكون الشركاء مستعدين له؟ وما الذي يمكن لأوكرانيا أن تعتمد عليه؟". في المقابل، أبدى ستارمر وماكرون وميرتس دعماً سياسياً واضحاً لكييف، مع تحفّظ أوروبي على بعض تفاصيل الوثائق الأميركية، وتأكيد بريطاني على عدم ممارسة ضغوط على زيلينسكي لقبول تسوية لا ترضاها بلاده، خاصة في ما يتعلق بتنازلات إقليمية في دونباس.

تأتي هذه التحركات الأوروبية بعد نشر استراتيجية الأمن القومي الأميركية الجديدة، التي رحّب بها الكرملين واعتبرها أقرب إلى رؤية موسكو، إذ تتحدث عن تحسين العلاقات مع روسيا ووقف توسع الناتو المستمر، وتربط إنهاء الحرب في أوكرانيا بإعادة "الاستقرار الاستراتيجي" بين واشنطن وموسكو، ما أثار قلق بعض العواصم الأوروبية. وعلى الأرض، تواصل روسيا هجماتها الجوية بالطائرات المسيّرة على مدن أوكرانية مثل أوختيركا وتشيرنيهيف، في وقت تعلن فيه كييف إسقاط غالبية المسيّرات المهاجمة، فيما تتحدث موسكو بالمقابل عن اعتراض عشرات الطائرات المسيّرة الأوكرانية فوق أراضيها.
مواضيع ذات صلة
خلاف أميركي-أوروبي حول الأصول الروسية المجمدة.. وقلق من خطة سلام ترامب
lebanon 24
09/12/2025 01:46:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أوكراني: بدء الاجتماع بين الوفدين الأميركي والأوكراني بشأن خطة السلام
lebanon 24
09/12/2025 01:46:40 Lebanon 24 Lebanon 24
كبير مساعدي الرئيس الأوكراني: العمل بين الوفدين الأوكراني والأميركي على خطة السلام سيُستأنف نهاية هذا الأسبوع
lebanon 24
09/12/2025 01:46:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء اجتماع الوفدين الأوكراني والأميركي في ولاية فلوريدا بشأن خطة السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا
lebanon 24
09/12/2025 01:46:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الأميركيين

الأوكرانية

البريطاني

أوكرانيا

الأوروبي

أوروبا

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:50 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:26 | 2025-12-08
16:18 | 2025-12-08
16:14 | 2025-12-08
16:08 | 2025-12-08
16:00 | 2025-12-08
15:58 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24