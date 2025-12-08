19
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
9
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
11
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
زيلينسكي: أوكرانيا لن تتنازل عن أراضيها لموسكو في أي اتفاق لإنهاء الحرب
Lebanon 24
08-12-2025
|
16:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
، يوم الإثنين، أن
أوكرانيا
لا تملك أي حق قانوني أو أخلاقي للتنازل عن أراضيها لموسكو في أي اتفاق يهدف لإنهاء العملية العسكرية الروسية المستمرة منذ نحو أربع سنوات.
Advertisement
وقال الرئيس
الأوكراني خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: "هل نفكر في التنازل عن أراضٍ؟ ليس لدينا أي حق قانوني لفعل ذلك، لا بموجب القانون الأوكراني ولا دستورنا ولا القانون الدولي. وليس لدينا أي حق أخلاقي أيضا".
وأوضح بأن
الولايات المتحدة
تحاول التوصل إلى تسوية بشأن المسألة.
وأفاد "تصرّ
روسيا
على وجوب تخلّينا عن أراضٍ، لكننا لا نريد التخلي عن أي شيء. نقاتل من أجل ذلك كما تعرفون جيدا".
وتابع "هناك مشاكل صعبة متعلقة بالأراضي ولم يتم التوصل إلى أي تسوية حتى الآن".
وذكر أن المسؤولين الأوكرانيين والأوروبيين "سيعملون على هذه النقاط الـ20" التي تم تلقيها من الجانب الأميركي، مشيرا إلى أن مقترحات مقابلة ستكون جاهزة بحلول مساء الثلاثاء ليتم إرسالها إلى
واشنطن
.
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي من بروكسيل: أوكرانيا لن تتنازل عن أي شبر من أراضيها
Lebanon 24
زيلينسكي من بروكسيل: أوكرانيا لن تتنازل عن أي شبر من أراضيها
09/12/2025 01:46:47
09/12/2025 01:46:47
Lebanon 24
Lebanon 24
كييف عن الخطة الأميركية: لا تنازل عن أي أراض أوكرانية مقابل إنهاء الحرب
Lebanon 24
كييف عن الخطة الأميركية: لا تنازل عن أي أراض أوكرانية مقابل إنهاء الحرب
09/12/2025 01:46:47
09/12/2025 01:46:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدران لرويترز: مقترح أميركي لإنهاء حرب أوكرانيا يشمل تنازل كييف عن أراض وأسلحة
Lebanon 24
مصدران لرويترز: مقترح أميركي لإنهاء حرب أوكرانيا يشمل تنازل كييف عن أراض وأسلحة
09/12/2025 01:46:47
09/12/2025 01:46:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام السوري: لن نتنازل عن أي شبر من أراضينا
Lebanon 24
وزير الإعلام السوري: لن نتنازل عن أي شبر من أراضينا
09/12/2025 01:46:47
09/12/2025 01:46:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فولوديمير زيلينسكي
الولايات المتحدة
وقال الرئيس
الأوروبيين
فولوديمير
زيلينسكي
الأوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
رجل هدّد بقطع رأس نائبة و"أكل" أطفالها
Lebanon 24
رجل هدّد بقطع رأس نائبة و"أكل" أطفالها
16:26 | 2025-12-08
08/12/2025 04:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مراهق مُدان بتصنيع متفجرات وتخزين ترسانة أسلحة في غرفة نومه
Lebanon 24
مراهق مُدان بتصنيع متفجرات وتخزين ترسانة أسلحة في غرفة نومه
16:18 | 2025-12-08
08/12/2025 04:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قمة لندن الأوكرانية.. خطة سلام أميركية معدَّلة وقلق أوروبي من ثمن التسوية
Lebanon 24
قمة لندن الأوكرانية.. خطة سلام أميركية معدَّلة وقلق أوروبي من ثمن التسوية
16:15 | 2025-12-08
08/12/2025 04:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قطار سعودي–قطري سريع.. ساعتان بين الرياض والدوحة فقط
Lebanon 24
قطار سعودي–قطري سريع.. ساعتان بين الرياض والدوحة فقط
16:08 | 2025-12-08
08/12/2025 04:08:48
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتصاديا.. كيف تغيرت سوريا خلال عام؟
Lebanon 24
اقتصاديا.. كيف تغيرت سوريا خلال عام؟
16:00 | 2025-12-08
08/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
02:56 | 2025-12-08
08/12/2025 02:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
05:51 | 2025-12-08
08/12/2025 05:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
10:50 | 2025-12-08
08/12/2025 10:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
03:19 | 2025-12-08
08/12/2025 03:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:26 | 2025-12-08
رجل هدّد بقطع رأس نائبة و"أكل" أطفالها
16:18 | 2025-12-08
مراهق مُدان بتصنيع متفجرات وتخزين ترسانة أسلحة في غرفة نومه
16:15 | 2025-12-08
قمة لندن الأوكرانية.. خطة سلام أميركية معدَّلة وقلق أوروبي من ثمن التسوية
16:08 | 2025-12-08
قطار سعودي–قطري سريع.. ساعتان بين الرياض والدوحة فقط
16:00 | 2025-12-08
اقتصاديا.. كيف تغيرت سوريا خلال عام؟
15:58 | 2025-12-08
الولايات المتحدة وأستراليا تبحثان مواجهة النفوذ الصيني وتعزيز التعاون الدفاعي
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
09/12/2025 01:46:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
09/12/2025 01:46:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
09/12/2025 01:46:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24