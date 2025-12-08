Advertisement

زيلينسكي: أوكرانيا لن تتنازل عن أراضيها لموسكو في أي اتفاق لإنهاء الحرب

08-12-2025 | 16:14
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الإثنين، أن أوكرانيا لا تملك أي حق قانوني أو أخلاقي للتنازل عن أراضيها لموسكو في أي اتفاق يهدف لإنهاء العملية العسكرية الروسية المستمرة منذ نحو أربع سنوات.
وقال الرئيس الأوكراني خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: "هل نفكر في التنازل عن أراضٍ؟ ليس لدينا أي حق قانوني لفعل ذلك، لا بموجب القانون الأوكراني ولا دستورنا ولا القانون الدولي. وليس لدينا أي حق أخلاقي أيضا".


وأوضح بأن الولايات المتحدة تحاول التوصل إلى تسوية بشأن المسألة.


وأفاد "تصرّ روسيا على وجوب تخلّينا عن أراضٍ، لكننا لا نريد التخلي عن أي شيء. نقاتل من أجل ذلك كما تعرفون جيدا".


وتابع "هناك مشاكل صعبة متعلقة بالأراضي ولم يتم التوصل إلى أي تسوية حتى الآن".


وذكر أن المسؤولين الأوكرانيين والأوروبيين "سيعملون على هذه النقاط الـ20" التي تم تلقيها من الجانب الأميركي، مشيرا إلى أن مقترحات مقابلة ستكون جاهزة بحلول مساء الثلاثاء ليتم إرسالها إلى واشنطن.
