يواجه رجل من يبلغ 30 عاماً عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن الفدرالي، بعد اعترافه بنشر تهديدات عنيفة على منصة "إكس" ضد النائبة الأميركية إلهان عمر، تعهّد فيها بقتلها وتهديد أطفالها بتعابير عنصرية مهينة، وبأن "يأكلهم من أجل البروتين"، وفق اتفاق الإقرار بالذنب الذي اطّلعت عليه صحيفة " ".

المدان، مايلز م. ماكوايد من تامبا، كتب تهديداته بعد من مقابلة انتقدت فيها عمر المعلق اليميني الراحل تشارلي كيرك، في ظل مناخ سياسي متوتر يعرّض النائبة ذات الأصول الصومالية لسلسلة من التهديدات منذ سنوات، على خلفية هجمات لفظية متكررة من الرئيس السابق وأنصاره. المدان، مايلز م. ماكوايد من تامبا، كتب تهديداته بعد من مقابلة انتقدت فيها عمر المعلق اليميني الراحل تشارلي كيرك، في ظل مناخ سياسي متوتر يعرّض النائبة ذات الأصول الصومالية لسلسلة من التهديدات منذ سنوات، على خلفية هجمات لفظية متكررة من الرئيس السابق وأنصاره.

وقد وُجهت إليه تهمة نقل تهديد بإلحاق أذى جسيم عبر الولايات، يعاقَب عليها بالسجن حتى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار، إلى جانب فترة مراقبة لاحقة. (إندبندنت)