عربي-دولي

الحدود التايلاندية–الكمبودية تشتعل مجدداً رغم اتفاق وقف اطلاق النار

Lebanon 24
08-12-2025 | 23:39
أعلنت وزارة الدفاع الكمبودية أن الجيش التايلاندي استهدف مواقع كمبودية ليل الاثنين – الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل مدنيَين، لترتفع حصيلة قتلى المدنيين الكمبوديين في جولة التصعيد الأخيرة إلى ستة.

وأوضحت الدفاع الكمبودية أن القصف طال مقاطعة بانتياي مينشي الحدودية، وأسفر عن مقتل مدنيَين كانا على الطريق الوطني رقم 56. 4

أما الجيش التايلاندي فأفاد بأن جندياً واحداً قُتل وأصيب 18 آخرون منذ اندلاع الاشتباكات يوم الأحد.

وأكدت السلطات التايلاندية أنها ستتخذ إجراءات لإخراج القوات الكمبودية من أراضيها، بعد تجدد الاشتباكات على الحدود المتنازع عليها بين الجارتين في جنوب شرق آسيا.

وفي سياق متصل، ذكرت البحرية التايلاندية صباح اليوم أنها رصدت قوات كمبودية داخل الأراضي التايلاندية في مقاطعة ترات الساحلية، قبل أن تطلق عمليات عسكرية لدفعها إلى التراجع، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وأضاف البيان أن القوات الكمبودية كثّفت وجودها في المنطقة، ونشرت قناصة وأسلحة ثقيلة وعززت مواقعها المحصنة، معتبرة ذلك "تهديداً مباشراً وخطيراً لسيادة تايلاند".

ويتبادل الطرفان الاتهامات بشأن تجدد الاشتباكات وذلك بعد أقل من شهرين على وقف لإطلاق النار توسّط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24