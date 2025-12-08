الحدود التايلاندية–الكمبودية تشتعل مجدداً رغم اتفاق وقف اطلاق النار

أعلنت الكمبودية أن الجيش التايلاندي استهدف مواقع كمبودية ليل الاثنين – الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل مدنيَين، لترتفع حصيلة قتلى المدنيين الكمبوديين في جولة التصعيد الأخيرة إلى ستة.

وأوضحت الدفاع الكمبودية أن القصف طال مقاطعة بانتياي مينشي الحدودية، وأسفر عن مقتل مدنيَين كانا الوطني رقم 56. 4

أما الجيش التايلاندي فأفاد بأن جندياً واحداً قُتل وأصيب 18 آخرون منذ اندلاع الاشتباكات .

وأكدت السلطات التايلاندية أنها ستتخذ إجراءات لإخراج القوات الكمبودية من أراضيها، بعد تجدد الاشتباكات على الحدود المتنازع عليها بين الجارتين في جنوب .

وفي سياق متصل، ذكرت البحرية التايلاندية أنها رصدت قوات كمبودية داخل الأراضي التايلاندية في مقاطعة ترات الساحلية، قبل أن تطلق عمليات عسكرية لدفعها إلى التراجع، من دون تفاصيل إضافية.

وأضاف البيان أن القوات الكمبودية كثّفت وجودها في المنطقة، ونشرت قناصة وأسلحة ثقيلة وعززت مواقعها المحصنة، معتبرة ذلك "تهديداً مباشراً وخطيراً لسيادة تايلاند".

ويتبادل الطرفان الاتهامات بشأن تجدد الاشتباكات وذلك بعد أقل من شهرين على وقف لإطلاق النار توسّط فيه الرئيس الأميركي