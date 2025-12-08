Advertisement

عربي-دولي

الصين تحذّر من "عواقب مدمّرة" للرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي

08-12-2025 | 23:59
أكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أن العواقب المدمرة المتبادلة للرسوم الجمركية أصبحت واضحة على نحو متزايد مع مرور الوقت في خلال 2025.

وقال في تصريحات أدلى بها في "حوار 1+10" الذي ضم رؤساء صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي إن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لإصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية بسبب الحواجز التجارية.

وقال لي في الاجتماع، الذي ضم أيضا مسؤولين كبارا من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة العمل الدولية، "منذ بداية العام، ألقى خطر الرسوم الجمركية بظلاله على الاقتصاد العالمي".

ولم يذكر رئيس الوزراء الصيني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاسم لدى تطرقه لقضية الرسوم في الاجتماع الذي انعقد في بكين.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي أصبح محوريا للتجارة، مسلطا الضوء على نماذج مثل ديب سيك الصينية كمحرك للتحول العالمي للصناعات التقليدية ومحفز للنمو في قطاعات جديدة، بما في ذلك الروبوتات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء.

صندوق النقد الدولي

الذكاء الاصطناعي

مع مرور الوقت

دونالد ترامب

البنك الدولي

النقد الدولي

الصينية

دونالد

