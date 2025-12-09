Advertisement

عربي-دولي

ساعر يسخر من ممداني.. هدد باعتقال نتنياهو

Lebanon 24
09-12-2025 | 01:59
سخر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من تهديد عمدة نيويورك زهران ممداني باعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إذا زار المدينة، واصفا التهديد بأنه لا يستحق الدخول في نقاش حوله.

 

جاء ذلك خلال مقابلة خاصة أمس الاثنين، حيث أشار ساعر إلى أن خطاب العمدة المنتخب لم يؤخذ في الاعتبار عند التخطيط لزيارة نتنياهو.

 

وأضاف ساعر من فندق في مانهاتن أنه لا يرغب في جدل قانوني، مؤكدا فقط أن رئيس الوزراء سيزور نيويورك كما أعلن سابقا. وكان ممداني، وهو سياسي يساري متطرف وعضو في المنظمة الديمقراطية الاشتراكية الأميركية، قد وعد خلال حملته الانتخابية بتوجيه شرطة نيويورك لتنفيذ مذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو فيما يتعلق بحرب غزة.

 

وقد واجهت هذه الوعود انتقادات من حليفة ممداني، حاكمة نيويورك كاثي هوتشول، التي أكدت أنه لا يملك الصلاحية القانونية لاتخاذ مثل هذا الإجراء. كما قد تسبب هذه القضية في خلاف مع اختيار ممداني لمنصب مفوض الشرطة، جيسيكا تيش، وهي صهيونية من عائلة يهودية بارزة في المدينة.

 

ولم يعد ممداني يذكر موضوع الاعتقال علنا منذ تعيين تيش الشهر الماضي، ولم يتم الرد على استفسارات وسائل الإعلام الموجهة لفريق انتقال السلطة الخاص به يوم الاثنين.

 

من جهة أخرى، أعرب ساعر عن انفتاحه على إمكانية إقامة حوار مع ممداني، رغم تشكيكه في ذلك، فيما اشترط نتنياهو أن يعترف ممداني بحق إسرائيل في الوجود كمدخل لأي محادثة بينهما.

 

