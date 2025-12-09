Advertisement

إقتصاد

نزاع بشأن حصص المياه.. ترامب يهدد المكسيك برسوم إضافية

Lebanon 24
09-12-2025 | 02:16
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 5% على الواردات من المكسيك على خلفية نزاع بشأن حصص المياه على طول الحدود المشتركة بين البلدين.

 

وقال ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" يوم الإثنين إن المكسيك تفشل في تزويد الولايات المتحدة بكميات كافية من المياه، ما يعرض الثروة الحيوانية في ولاية تكساس الأميركية للخطر. ويأتي هذا التحذير بعد دعوات من مشرعين في تكساس لممارسة ضغط على الجارة الجنوبية.

 

وبموجب معاهدة أبرمت عام 1944، تلتزم المكسيك بتسليم المياه من الحوض الشرقي لنهر ريو غراندي إلى الولايات المتحدة، مقابل حصولها على مياه من نهر كولورادو الغربي، بما يتيح للبلدين تقاسم الموارد المائية الشحيحة على الحدود. وتكررت الخلافات بشأن هذه الحصص، لا سيما خلال فترات الجفاف.

 

ويقول ترامب حالياً إن المكسيك أخفقت في الوفاء بالتزاماتها خلال الأعوام الخمسة الماضية، وباتت مدينة بما يقارب من مليار متر مكعب من المياه. وطالب بالإفراج عن نحو ربع هذه الكمية بحلول 31 كانون الأول، على أن يتم تسليم الباقي بعد ذلك بوقت قصير.

 

 

