نزاع بشأن حصص المياه.. ترامب يهدد المكسيك برسوم إضافية

هدد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 5% على الواردات من على خلفية نزاع بشأن حصص المياه على طول الحدود المشتركة بين البلدين.

وقال في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" يوم الإثنين إن المكسيك تفشل في تزويد بكميات كافية من المياه، ما يعرض الحيوانية في ولاية الأميركية للخطر. ويأتي هذا التحذير بعد دعوات من مشرعين في تكساس لممارسة ضغط على الجارة الجنوبية.

وبموجب معاهدة أبرمت عام 1944، تلتزم المكسيك بتسليم المياه من لنهر ريو غراندي إلى الولايات المتحدة، مقابل حصولها على مياه من نهر كولورادو ، بما يتيح للبلدين تقاسم الموارد المائية الشحيحة على الحدود. وتكررت الخلافات بشأن هذه الحصص، لا سيما خلال فترات الجفاف.

ويقول ترامب حالياً إن المكسيك أخفقت في الوفاء بالتزاماتها خلال الأعوام الخمسة الماضية، وباتت مدينة بما يقارب من مليار متر مكعب من المياه. وطالب بالإفراج عن نحو ربع هذه الكمية بحلول 31 كانون الأول، على أن يتم تسليم الباقي بعد ذلك بوقت قصير.