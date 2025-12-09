على حدود غزة.. مركز أميركي تحت المراقبة الإسرائيلية؟

Advertisement

مع استمرار وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة، ظهرت تقارير تشير إلى قيام بمراقبة مركز التنسيق المدني–العسكري الأميركي (CMCC) في كريات غات جنوب إسرائيل، الذي يضم قوات أميركية وحلفاء من بريطانيا والإمارات، بالإضافة إلى متخصصين عرب وأجانب ومنظمات إغاثية.وذكرت مصادر مطلعة أن عمليات التجسس أثارت مخاوف الموظفين والزوار من دول أخرى، ودفعت قائد المركز الأميركي، الفريق أول باتريك فرانك، إلى استدعاء نظيره محذّرًا من استمرار التسجيل داخل ، بحسب صحيفة الغارديان .وأعرب دبلوماسيون وعمال إغاثة عن توجسهم من غياب تفويض دولي واضح للمركز، الذي يدمج بين العمل العسكري والإنساني، ولا يضم أي فلسطينيين، ما يثير مخاوف من استبعادهم عن التخطيط لمستقبلهم. في الوقت نفسه، يخشون أن يؤدي الابتعاد عن المركز إلى ترك إدارة مستقبل غزة بالكامل بيد إسرائيل والقيادة العسكرية الأميركية الجديدة، التي لا تمتلك الخبرة الكافية بالسياق السياسي المحلي.في المقابل، رفض الجيش الإسرائيلي مزاعم التجسس، مؤكداً أن توثيق الاجتماعات يتم بطريقة شفافة ومتفق عليها، ووصف الادعاءات بأنها "سخيفة". أما الجيش الأميركي، فقد امتنع عن التعليق.ويقع المركز في مبنى متعدد الطوابق بالمنطقة الصناعية في كريات غات، على بعد نحو 20 كيلومتراً من حدود غزة، ويضم طوابق مخصصة للإسرائيليين والأميركيين، فضلاً عن مكاتب للحلفاء الرئيسيين. كما يحتوي على قاعة اجتماعات كبيرة بلا نوافذ، مقسمة إلى مناطق غير رسمية للاجتماعات، حيث يختلط الجنود بالدبلوماسيين وعمال الإغاثة.ويهدف المركز، الذي أُنشئ في تشرين الأول 2025، إلى مراقبة وقف إطلاق النار في غزة، وتنسيق المساعدات، ووضع خطط مستقبلية وفق خطة الرئيس الأميركي المكونة من 20 نقطة لوقف الحرب، مع تكليف الجنود بدعم زيادة الإمدادات الأساسية إلى القطاع. (العربية)