مقتل وإصابة 930 عسكرياً روسياً خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب إلى نحو مليون و182 ألفاً و610 أفراد، من بينهم 930 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء.
وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11403 دبابات، و23691 مركبة قتالية مدرعة، و34944 نظام مدفعية، و1563 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1253 من أنظمة الدفاع الجوي.
وأضاف البيان أنه تم أيضاً تدمير 431 طائرة حربية، و347 مروحية، و88889 طائرة مسيرة، و4058 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و69243 من المركبات وخزانات الوقود، و4019 من وحدات المعدات الخاصة.