مقتل وإصابة 930 عسكرياً روسياً خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين منذ بداية الحرب إلى نحو مليون و182 ألفاً و610 أفراد، من بينهم 930 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته للقوات المسلحة ، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي " "، وأوردته ، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11403 دبابات، و23691 مركبة قتالية مدرعة، و34944 نظام مدفعية، و1563 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1253 من .

وأضاف البيان أنه تم أيضاً تدمير 431 طائرة حربية، و347 مروحية، و88889 طائرة مسيرة، و4058 صاروخ ، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و69243 من المركبات وخزانات الوقود، و4019 من وحدات المعدات الخاصة.