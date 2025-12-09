الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على مخبأ للصواريخ قرب طولكرم

Advertisement

قال الجيش اليوم الثلاثاء، إنه تم العثور على مخبأ للصواريخ الجاهزة للاستخدام في قرية فلسطينية قرب محافظة في .وأكد أن ذلك جاء بعد تحقيقات مع عدد من "الإرهابيين" بعد القبض عليهم، وفق ما نقلته " أحرنوت".وأضاف الجيش الإسرائيلي أن التحقيقات كشفت كذلك عن تورط شخص يدعى في وضع عبوة ناسفة على مركبة عسكرية في سبتمبر الماضي، ما أسفر عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين، إضافة إلى هجوم نفذه بالقنابل في ديسمبر الجاري، أصيب فيه ضابط برتبة مقدم.