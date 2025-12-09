Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على مخبأ للصواريخ قرب طولكرم

Lebanon 24
09-12-2025 | 05:20
A-
A+

Doc-P-1452700-639008797968882849.jpg
Doc-P-1452700-639008797968882849.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إنه تم العثور على مخبأ للصواريخ الجاهزة للاستخدام في قرية فلسطينية قرب محافظة طولكرم في الضفة الغربية.
Advertisement

وأكد أن ذلك جاء بعد تحقيقات مع عدد من "الإرهابيين" بعد القبض عليهم، وفق ما نقلته "يديعوت أحرنوت". 

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن التحقيقات كشفت كذلك عن تورط شخص يدعى أحمد أبو سمرة في وضع عبوة ناسفة على مركبة عسكرية في سبتمبر الماضي، ما أسفر عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين، إضافة إلى هجوم نفذه بالقنابل في ديسمبر الجاري، أصيب فيه ضابط برتبة مقدم.
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي والشاباك: قواتنا ضبطت صواريخ ووسائل قتالية كانت معدة لاستهداف الجيش في طولكرم
lebanon 24
09/12/2025 16:19:20 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة الجهاد تعلن العثور على رفات رهينة في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
lebanon 24
09/12/2025 16:19:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: العثور على قاذفة صواريخ لحماس شرق الخط الأصفر برفح
lebanon 24
09/12/2025 16:19:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عدة عمليات للعثور على أسلحة وتدميرها داخل سوريا
lebanon 24
09/12/2025 16:19:20 Lebanon 24 Lebanon 24

أحمد أبو سمرة

الضفة الغربية

أبو سمرة

أحمد أبو

إسرائيل

طولكرم

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2025-12-09
08:48 | 2025-12-09
08:39 | 2025-12-09
08:34 | 2025-12-09
08:30 | 2025-12-09
08:06 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24