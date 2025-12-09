18
عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على مخبأ للصواريخ قرب طولكرم
Lebanon 24
09-12-2025
|
05:20
A-
A+
قال الجيش
الإسرائيلي
اليوم الثلاثاء، إنه تم العثور على مخبأ للصواريخ الجاهزة للاستخدام في قرية فلسطينية قرب محافظة
طولكرم
في
الضفة الغربية
.
وأكد أن ذلك جاء بعد تحقيقات مع عدد من "الإرهابيين" بعد القبض عليهم، وفق ما نقلته "
يديعوت
أحرنوت".
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن التحقيقات كشفت كذلك عن تورط شخص يدعى
أحمد أبو سمرة
في وضع عبوة ناسفة على مركبة عسكرية في سبتمبر الماضي، ما أسفر عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين، إضافة إلى هجوم نفذه بالقنابل في ديسمبر الجاري، أصيب فيه ضابط برتبة مقدم.
