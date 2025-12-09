بالصورة... هكذا أنقذت مصر طائرات "ايرباص"

Advertisement

أثار تغيير صورة الغلاف على حساب سيمون كونغ مدير الدعم الفني في شركة " " على منصة "لينكد إن" اهتماما واسعا، بعد أن استبدل صورته بصورة طائرة تابعة لـ" ".وجاء هذا التغيير تكريمًا لما وصفه بـ"إنجاز تاريخي" حققته فرق الصيانة والهندسة في ، خلال أزمة فنية عالمية طارئة أثرت على آلاف طائرات A320.ووفقًا لمنشور نشره كونغ على المنصة، تمكنت مصر للطيران، بالتعاون مع شركتها التابعة "إير " من فحص كافة طائرات A320 في أسطول الشركتين، وتنفيذ تحديثات فنية عاجلة على إحدى برمجيات الطائرة التي واجهت عطلاً تقنيًّا، خلال 8 ساعات فقط، دون أي تأثير على انتظام الرحلات.ووجّه كونغ شكره للشركة القابضة لمصر للطيران على "الاستجابة السريعة والتنفيذ الدقيق"، معتبرًا ما جرى "نموذجًا يُحتذى به في ". (روسيا اليوم)