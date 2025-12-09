18
عربي-دولي
بالصورة... هكذا أنقذت مصر طائرات "ايرباص"
Lebanon 24
09-12-2025
|
06:50
أثار تغيير صورة الغلاف على حساب سيمون كونغ مدير الدعم الفني في شركة "
إيرباص
" على منصة "لينكد إن" اهتماما واسعا، بعد أن استبدل صورته بصورة طائرة تابعة لـ"
مصر للطيران
".
وجاء هذا التغيير تكريمًا لما وصفه بـ"إنجاز تاريخي" حققته فرق الصيانة والهندسة في
الشركة المصرية
، خلال أزمة فنية عالمية طارئة أثرت على آلاف طائرات
airbus
A320.
ووفقًا لمنشور نشره كونغ على المنصة، تمكنت مصر للطيران، بالتعاون مع شركتها التابعة "إير
كايرو
" من فحص كافة طائرات A320 في أسطول الشركتين، وتنفيذ تحديثات فنية عاجلة على إحدى برمجيات الطائرة التي واجهت عطلاً تقنيًّا، خلال 8 ساعات فقط، دون أي تأثير على انتظام الرحلات.
ووجّه كونغ شكره للشركة القابضة لمصر للطيران على "الاستجابة السريعة والتنفيذ الدقيق"، معتبرًا ما جرى "نموذجًا يُحتذى به في إدارة الأزمات". (روسيا اليوم)
إدارة الأزمات
". (روسيا اليوم)
