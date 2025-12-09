Advertisement

تطوّرات جديدة... هل سيعود الأمير هاري وزوجته إلى بريطانيا؟

Lebanon 24
09-12-2025 | 07:33
أكدت الصحف البريطانية، اقتراب الأمير هاري من العودة إلى المملكة المتحدة وإمكانية اللقاء بوالده الملك تشارلز.
وأشارت تقارير إلى أن هذه الخطوة قد تتيح له العودة بأمان مع زوجته ميغان ماركل وأطفالهما، الأمير آرشي والأميرة ليليبت، وإعادة فتح باب التواصل مع العائلة الملكية.

وكشف مصدر مقرب أنّ "الأمير هاري طلب تقييمًا رسميًّا للمخاطر من اللجنة المختصة بحماية أفراد العائلة الملكية والشخصيات العامة".
 
وقالت الخبيرة الملكية هيلاري فوردويش إنّ "تأمين حماية مناسبة قد يمهد الطريق لإصلاح العلاقة بين الأمير هاري والملك تشارلز".
 
وأضافت أن "طلبه يهدف إلى الحصول على حماية ممولة من دافعي الضرائب عبر الشرطة كلما تواجد في المملكة المتحدة"، مشيرةً إلى أن "وزارة الداخلية وافقت بالفعل على إجراء تقييم إدارة المخاطر، بعد جهود ضغط متعددة قام بها الأمير هاري، شملت مراسلات رسمية إلى وزيرة الداخلية". (ارم نيوز)
 
 

