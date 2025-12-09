بعد تشديد الإجراءات الأمنية.. فتح معبر اللنبي أمام المساعدات من الأردن إلى غزة

أعلن مصدر أمني إسرائيلي أن معبر اللنبي شهد خلال الأسابيع الماضية تنفيذ تعديلات أمنية واسعة على الجانبين والأردني.

Advertisement

ووفقا للمصدر عينه، شملت التعديلات تشديد إجراءات التفتيش وفحص السائقين وحمولات الشاحنات، إضافة إلى تخصيص قوات لحماية المعبر وتأمين حركة البضائع.



وبحسب المصدر، سيبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء السماح بمرور البضائع والمساعدات من إلى وقطاع غزة عبر المعبر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



وسيجري نقل شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة تحت حراسة أمنية مشددة وبعد فحوص دقيقة. (روسيا اليوم)