عربي-دولي

بعد تشديد الإجراءات الأمنية.. فتح معبر اللنبي أمام المساعدات من الأردن إلى غزة

Lebanon 24
09-12-2025 | 08:34
أعلن مصدر أمني إسرائيلي أن معبر اللنبي شهد خلال الأسابيع الماضية تنفيذ تعديلات أمنية واسعة على الجانبين الإسرائيلي والأردني.
ووفقا للمصدر عينه، شملت التعديلات تشديد إجراءات التفتيش وفحص السائقين الأردنيين وحمولات الشاحنات، إضافة إلى تخصيص قوات لحماية المعبر وتأمين حركة البضائع.

وبحسب المصدر، سيبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء السماح بمرور البضائع والمساعدات من الأردن إلى الضفة الغربية وقطاع غزة عبر المعبر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وسيجري نقل شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة تحت حراسة أمنية مشددة وبعد فحوص دقيقة. (روسيا اليوم) 
