19
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد تشديد الإجراءات الأمنية.. فتح معبر اللنبي أمام المساعدات من الأردن إلى غزة
Lebanon 24
09-12-2025
|
08:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مصدر أمني إسرائيلي أن معبر اللنبي شهد خلال الأسابيع الماضية تنفيذ تعديلات أمنية واسعة على الجانبين
الإسرائيلي
والأردني.
Advertisement
ووفقا للمصدر عينه، شملت التعديلات تشديد إجراءات التفتيش وفحص السائقين
الأردنيين
وحمولات الشاحنات، إضافة إلى تخصيص قوات لحماية المعبر وتأمين حركة البضائع.
وبحسب المصدر، سيبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء السماح بمرور البضائع والمساعدات من
الأردن
إلى
الضفة الغربية
وقطاع غزة عبر المعبر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وسيجري نقل شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة تحت حراسة أمنية مشددة وبعد فحوص دقيقة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
هل ستعيد إسرائيل فتح معبر اللنبي ؟
Lebanon 24
هل ستعيد إسرائيل فتح معبر اللنبي ؟
09/12/2025 18:43:49
09/12/2025 18:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية تقرر فتح معبر زيكيم لإدخال المساعدات إلى غزة
Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية تقرر فتح معبر زيكيم لإدخال المساعدات إلى غزة
09/12/2025 18:43:49
09/12/2025 18:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تعلن فتح معبر زيكيم شمال غزة لإدخال المساعدات إلى القطاع
Lebanon 24
إسرائيل تعلن فتح معبر زيكيم شمال غزة لإدخال المساعدات إلى القطاع
09/12/2025 18:43:49
09/12/2025 18:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
600 شاحنة مساعدات تدخل غزة مع إعادة فتح معبر رفح
Lebanon 24
600 شاحنة مساعدات تدخل غزة مع إعادة فتح معبر رفح
09/12/2025 18:43:49
09/12/2025 18:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الضفة الغربية
روسيا اليوم
الإسرائيلي
الأردنيين
قطاع غزة
إسرائيل
الأردني
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب: حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا
Lebanon 24
ترامب: حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا
10:53 | 2025-12-09
09/12/2025 10:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع ثلاثي لمتابعة إتّفاق بكين.. الصين والسعوديّة وإيران دعت إلى وقف العدوان الإسرائيليّ على لبنان
Lebanon 24
إجتماع ثلاثي لمتابعة إتّفاق بكين.. الصين والسعوديّة وإيران دعت إلى وقف العدوان الإسرائيليّ على لبنان
10:34 | 2025-12-09
09/12/2025 10:34:25
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع أميركي: سلاح "حزب الله".. اختبار الحكومة اللبنانية الهشة
Lebanon 24
موقع أميركي: سلاح "حزب الله".. اختبار الحكومة اللبنانية الهشة
10:30 | 2025-12-09
09/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجيب ساويرس: لم يسبق لي أنّ زرت تل أبيب في حياتي
Lebanon 24
نجيب ساويرس: لم يسبق لي أنّ زرت تل أبيب في حياتي
10:21 | 2025-12-09
09/12/2025 10:21:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إعدام مسؤول مصرفي صينيّ كبير بتهمة الفساد
Lebanon 24
إعدام مسؤول مصرفي صينيّ كبير بتهمة الفساد
10:14 | 2025-12-09
09/12/2025 10:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
09:30 | 2025-12-09
09/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير: أزمة قد تهز إسرائيل
Lebanon 24
تقرير: أزمة قد تهز إسرائيل
13:30 | 2025-12-08
08/12/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آليات سداد الودائع بحسب فئاتها
Lebanon 24
آليات سداد الودائع بحسب فئاتها
22:48 | 2025-12-08
08/12/2025 10:48:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
05:06 | 2025-12-09
09/12/2025 05:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عام على فراره إلى روسيا… أين أصبح بشار الأسد؟
Lebanon 24
بعد عام على فراره إلى روسيا… أين أصبح بشار الأسد؟
14:00 | 2025-12-08
08/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:53 | 2025-12-09
ترامب: حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا
10:34 | 2025-12-09
إجتماع ثلاثي لمتابعة إتّفاق بكين.. الصين والسعوديّة وإيران دعت إلى وقف العدوان الإسرائيليّ على لبنان
10:30 | 2025-12-09
موقع أميركي: سلاح "حزب الله".. اختبار الحكومة اللبنانية الهشة
10:21 | 2025-12-09
نجيب ساويرس: لم يسبق لي أنّ زرت تل أبيب في حياتي
10:14 | 2025-12-09
إعدام مسؤول مصرفي صينيّ كبير بتهمة الفساد
10:08 | 2025-12-09
حماس تعلن استعدادها لتسليم غزة للجنة مستقلة
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
09/12/2025 18:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
09/12/2025 18:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
09/12/2025 18:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24