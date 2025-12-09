Advertisement

عربي-دولي

إجتماع ثلاثي لمتابعة إتّفاق بكين.. الصين والسعوديّة وإيران دعت إلى وقف العدوان الإسرائيليّ على لبنان

Lebanon 24
09-12-2025 | 10:34
A-
A+
Doc-P-1452827-639008987726129859.png
Doc-P-1452827-639008987726129859.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عُقد في طهران اليوم، الاجتماع الثالث للجنة الثلاثية السعودية الصينية الإيرانية المشتركة لمتابعة إتّفاق بكين، برئاسة نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية مجيد روانجي، ومشاركة الوفد السعودي برئاسة نائب وزير الخارجية وليد الخريجي، والوفد الصيني برئاسة نائب وزير خارجية الصين الشعبية مياو دييو.
Advertisement
 
ودعت الدول الثلاث إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في كلّ من فلسطين ولبنان وسوريا، مُدينةً أعمال العدوان والانتهاك لسلامة أراضي إيران. وأعربت إيران عن تقديرها للمواقف الواضحة للسعودية والصين تجاه العدوان المذكور.
 
وأكد الجانبان السعودي والإيراني التزامهما بتنفيذ اتفاق بكين ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدولتين ووحدة أراضيهما واستقلالهما وأمنهما.

كما رحّبت السعودية وإيران بالدور الإيجابي المستمر للصين وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ اتفاق بكين، وأكدت الصين استعدادها للاستمرار في دعم وتشجيع الخطوات التي اتخذتها المملكة وإيران نحو تطوير علاقاتهما في مختلف المجالات.

ورحّبت الدول الثلاث بالتقدم المستمر في العلاقات السعودية الإيرانية وما يُتيحه من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على جميع المستويات والأصعدة، مُشيرةً إلى الأهمية الكبرى لهذه الاتصالات والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، خاصة في ظلّ التوترات والتصعيد الراهن في المنطقة الذي يُهدّد أمنها وأمن العالم.

كما رحّب المشاركون بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، التي مكنت أكثر من 85 ألف حاج إيراني من أداء فريضة الحج وأكثر من 210 آلاف إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال عام 2025.

ورحبوا أيضاً بالتقدم المُحرز في الحوارات البحثية والتعليمية والإعلامية والثقافية والفكرية بين المراكز والأفراد السعوديين والإيرانيين، مُعربين عن ارتياحهم لتبادل الوفود بين المملكة وإيران والمشاركة في فعاليات كلٍّ منهما في المجالات المذكورة.

إلى ذلك، تتطلع الدول الثلاث إلى توسيع نطاق التعاون فيما بينها في مُختلف المجالات بما في ذلك المجالات الاقتصادية والسياسية. وأكدت أهمية الحوار والتعاون الإقليمي بين دول المنطقة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والسلام والازدهار الاقتصادي.

وجددت تأكيدها دعم الحل السياسي الشامل في اليمن بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دوليًا تحت رعاية الأمم المتحدة. (العربية)
مواضيع ذات صلة
الخارجية السعودية: نرحب بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ اتفاق بكين بين الرياض وطهران
lebanon 24
09/12/2025 21:00:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين والسعودية وإيران تدعو إلى وقف فوري للهجمات الإسرائيلية في كلّ من فلسطين ولبنان وسوريا وتدين الانتهاكات لسلامة أراضي إيران
lebanon 24
09/12/2025 21:00:04 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس تدعو الوسطاء إلى متابعة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق وقف النار
lebanon 24
09/12/2025 21:00:04 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع ثلاثي أميركي إسرائيلي قطري في نيويورك اليوم لإعادة بناء العلاقات
lebanon 24
09/12/2025 21:00:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

وزير الخارجية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

السعودية

إسرائيل

المملكة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:12 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:05 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:59 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:26 | 2025-12-09
13:12 | 2025-12-09
13:05 | 2025-12-09
13:00 | 2025-12-09
12:59 | 2025-12-09
12:53 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24