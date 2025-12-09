Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا تستعد لتقديم خطة سلام منقحة للولايات المتحدة

Lebanon 24
09-12-2025 | 11:30
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء "إن أوكرانيا وشركاءها الأوروبيين سيكونون مستعدين قريبا لتقديم وثائق منقحة إلى الولايات المتحدة بشأن خطة سلام لإنهاء الحرب"، مضيفا أن طكل شيء يتوقفط على إرادة روسيا لوقف القتال.
وأضاف على منصة إكس "أجزاء (الاتفاق) المتعلقة بأوكرانيا وأوروبا صارت الآن أفضل، ونحن مستعدون لتقديمها إلى الولايات المتحدة… نتوقع مع الجانب الأميركي أن نجعل الخطوات المحتملة قابلة للتنفيذ بسرعة قدر الإمكان".
مواضيع ذات صلة
