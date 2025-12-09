من غزة إلى لبنان وسوريا… "الإعلام العالمي" يرسم خريطة المرحلة المقبلة

Advertisement

ركّزت صحف ومواقع عالمية في تقارير ومقالات على تطورات المشهد في ، ولا سيما ما يتعلّق بقدرة حركة " " على إعادة بناء نفسها في ، والضغوط الأميركية – المتواصلة على الحكومة لنزع سلاح .وتناولت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في مقال لمايكل ميلشتاين، واقع قبيل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرة أن الهدف الأساسي للحرب، والمتمثل في تفكيك "حماس" أو تحييد قدراتها العسكرية نهائياً، لم يتحقق. وأشارت إلى أن الحركة التزمت بمعظم بنود المرحلة الأولى، وأعادت تثبيت حكمها في غزة عبر إعادة تشغيل المؤسسات المدنية والمدارس والجامعة الإسلامية.وفي السياق نفسه، عرضت صحيفة "وول ستريت جورنال" أرقاماً صادمة عن حجم الدمار في غزة، مشيرة إلى أن الأنقاض بلغت نحو 68 مليون طن، بعد تدمير أكثر من 120 ألف مبنى وتضرر 75 ألفاً أخرى، أي ما يعادل 81% من مباني القطاع. واعتبرت أن إزالة الركام وإطلاق الإعمار مهمة بالغة التعقيد قد تمتد لسنوات وتكلّف أكثر من مليار دولار، مرجّحة تأجيلها إلى ما بعد الاتفاق على المرحلة الثانية من الخطة الأميركية.وفي الملف اللبناني، تناولت صحيفة "معاريف" الضغوط الأميركية على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، معتبرة أن هذا الخيار غير ممكن حالياً في ظل توازنات القوة. ونقلت تقديرات تشير إلى إمكان تحرك إسرائيلي لاحقاً، مع التأكيد أن أي دعم أميركي واسع سيكلّف إسرائيل ثمناً سياسياً كبيراً.أما مجلة "ناشونال إنترست" الأميركية، فناقشت مستقبل بعد عام على سقوط نظام بشار ، ورأت أن البلاد تقف أمام تحديات وفرص متزامنة، معتبرة أن نجاح إعادة الإعمار والمصالحة والإصلاح الدستوري مرتبط بحجم الدعم الدولي، مع ترجيح مسار من "التفاؤل الحذر" خلال عام 2026.وتطرّقت وسائل إعلام عالمية أخرى إلى تحذير البرازيل من أن أي غزو أميركي لفنزويلا قد يكرّر تجربة فيتنام، وإلى رفض اليابان استخدام الأصول الروسية المجمّدة لدعم .