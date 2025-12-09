تجنيد وتدريب وقتال… عقوبات أميركية على شبكة تدعم "الدعم السريع"

Advertisement

فرضت عقوبات على جهات اتهمتها بتأجيج الحرب في السودان، مستهدفة شبكة عابرة للحدود تتولى تجنيد عسكريين كولومبيين سابقين للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع، بما في ذلك تدريب أطفال على القتال.وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 4 أفراد و4 كيانات ضمن هذه الشبكة، غالبيتها من مواطنين وشركات كولومبية، مشيرة إلى أن مئات العسكريين الكولومبيين السابقين سافروا منذ عام 2024 للقتال في السودان.وأكدت أن هؤلاء قدموا خبرات تكتيكية وتدريبية، وشاركوا في القتال كجنود مشاة ومدفعية، ووجّهوا طائرات مسيّرة، وشاركوا في معارك بعدة مناطق أبرزها الخرطوم والفاشر.ووصف بيان الخزانة "وحشية الدعم السريع" بأنها فاقمت الصراع وزعزعت الاستقرار، متهمة القوات باستهداف المدنيين، بمن فيهم الأطفال، وارتكاب جرائم قتل منهجية واعتداءات جنسية بحق النساء والفتيات.وشملت ألفارو أندريس كيخانو بيسيرا، الضابط الكولومبي المتقاعد الحامل للجنسيتين الكولومبية والإيطالية، لدوره في تجنيد ونقل المقاتلين إلى السودان.ودعت الجهات الخارجية إلى وقف دعم الأطراف المتحاربة مالياً وعسكرياً، في ظل استمرار الحرب منذ نيسان 2023، وما نتج عنها من مجاعة ونزوح وقتل على أساس عرقي.وكان الرئيس الأميركي قد أعلن في تشرين الثاني عزمه بذل أقصى الجهود لوقف الحرب، ضمن مبادرة تقودها المجموعة الرباعية (الولايات المتحدة، مصر، ، والإمارات) لفرض هدنة ثلاثة أشهر تليها محادثات سلام.