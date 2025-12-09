17
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
6
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تجنيد وتدريب وقتال… عقوبات أميركية على شبكة تدعم "الدعم السريع"
Lebanon 24
09-12-2025
|
13:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
فرضت
الولايات المتحدة
عقوبات على جهات اتهمتها بتأجيج الحرب في السودان، مستهدفة شبكة عابرة للحدود تتولى تجنيد عسكريين كولومبيين سابقين للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع، بما في ذلك تدريب أطفال على القتال.
Advertisement
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 4 أفراد و4 كيانات ضمن هذه الشبكة، غالبيتها من مواطنين وشركات كولومبية، مشيرة إلى أن مئات العسكريين الكولومبيين السابقين سافروا منذ عام 2024 للقتال في السودان.
وأكدت أن هؤلاء قدموا خبرات تكتيكية وتدريبية، وشاركوا في القتال كجنود مشاة ومدفعية، ووجّهوا طائرات مسيّرة، وشاركوا في معارك بعدة مناطق أبرزها الخرطوم والفاشر.
ووصف بيان الخزانة "وحشية الدعم السريع" بأنها فاقمت الصراع وزعزعت الاستقرار، متهمة القوات باستهداف المدنيين، بمن فيهم الأطفال، وارتكاب جرائم قتل منهجية واعتداءات جنسية بحق النساء والفتيات.
وشملت
العقوبات
ألفارو أندريس كيخانو بيسيرا، الضابط الكولومبي المتقاعد الحامل للجنسيتين الكولومبية والإيطالية، لدوره في تجنيد ونقل المقاتلين إلى السودان.
ودعت
واشنطن
الجهات الخارجية إلى وقف دعم الأطراف المتحاربة مالياً وعسكرياً، في ظل استمرار الحرب منذ نيسان 2023، وما نتج عنها من مجاعة ونزوح وقتل على أساس عرقي.
وكان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
قد أعلن في تشرين الثاني عزمه بذل أقصى الجهود لوقف الحرب، ضمن مبادرة تقودها المجموعة الرباعية (الولايات المتحدة، مصر،
السعودية
، والإمارات) لفرض هدنة ثلاثة أشهر تليها محادثات سلام.
(رويترز)
مواضيع ذات صلة
الخزانة الأميركية: عقوبات على شبكة تجند عسكريين كولومبيين سابقين للقتال بصفوف الدعم السريع
Lebanon 24
الخزانة الأميركية: عقوبات على شبكة تجند عسكريين كولومبيين سابقين للقتال بصفوف الدعم السريع
09/12/2025 23:07:37
09/12/2025 23:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
شبكة أطباء السودان تتهم الدعم السريع بارتكاب "جرائم قتل إثنية" في الفاشر
Lebanon 24
شبكة أطباء السودان تتهم الدعم السريع بارتكاب "جرائم قتل إثنية" في الفاشر
09/12/2025 23:07:37
09/12/2025 23:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
شبكة أطباء السودان: الدعم السريع قامت بجمع مئات الجثث في الفاشر ثم أحرقتها
Lebanon 24
شبكة أطباء السودان: الدعم السريع قامت بجمع مئات الجثث في الفاشر ثم أحرقتها
09/12/2025 23:07:37
09/12/2025 23:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تواصل ارتكاب جرائم إبادة ممنهجة في الفاشر
Lebanon 24
شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تواصل ارتكاب جرائم إبادة ممنهجة في الفاشر
09/12/2025 23:07:37
09/12/2025 23:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الإيطالية
العقوبات
الإمارات
السعودية
الإيطالي
بات على
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب يهاجم قادة أوروبا: "أغبياء.. وسياساتهم في الهجرة كارثية"!
Lebanon 24
ترامب يهاجم قادة أوروبا: "أغبياء.. وسياساتهم في الهجرة كارثية"!
15:47 | 2025-12-09
09/12/2025 03:47:44
Lebanon 24
Lebanon 24
غضب يسود القنيطرة.. ها ما فعلته إسرائيل
Lebanon 24
غضب يسود القنيطرة.. ها ما فعلته إسرائيل
14:33 | 2025-12-09
09/12/2025 02:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"من دون إطلاق رصاصة واحدة".. مسؤول إسرائيلي يكشف أساليب إدارة الحرب ضد إيران
Lebanon 24
"من دون إطلاق رصاصة واحدة".. مسؤول إسرائيلي يكشف أساليب إدارة الحرب ضد إيران
14:00 | 2025-12-09
09/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إدلب تحتضن أول ملتقى وطني للمرأة والسلام
Lebanon 24
إدلب تحتضن أول ملتقى وطني للمرأة والسلام
13:59 | 2025-12-09
09/12/2025 01:59:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري لروبيو: مصر تتمسك بوحدة لبنان وسيادته
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري لروبيو: مصر تتمسك بوحدة لبنان وسيادته
13:26 | 2025-12-09
09/12/2025 01:26:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
09:30 | 2025-12-09
09/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
12:57 | 2025-12-09
09/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
آليات سداد الودائع بحسب فئاتها
Lebanon 24
آليات سداد الودائع بحسب فئاتها
22:48 | 2025-12-08
08/12/2025 10:48:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
05:06 | 2025-12-09
09/12/2025 05:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتهاء الأعياد... ماذا تُحضّر إسرائيل للبنان؟
Lebanon 24
بعد انتهاء الأعياد... ماذا تُحضّر إسرائيل للبنان؟
05:08 | 2025-12-09
09/12/2025 05:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:47 | 2025-12-09
ترامب يهاجم قادة أوروبا: "أغبياء.. وسياساتهم في الهجرة كارثية"!
14:33 | 2025-12-09
غضب يسود القنيطرة.. ها ما فعلته إسرائيل
14:00 | 2025-12-09
"من دون إطلاق رصاصة واحدة".. مسؤول إسرائيلي يكشف أساليب إدارة الحرب ضد إيران
13:59 | 2025-12-09
إدلب تحتضن أول ملتقى وطني للمرأة والسلام
13:26 | 2025-12-09
وزير الخارجية المصري لروبيو: مصر تتمسك بوحدة لبنان وسيادته
13:12 | 2025-12-09
واشنطن تتعهد لأول مرة بمناقشة الضمانات الأمنية لكييف
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
09/12/2025 23:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
09/12/2025 23:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
09/12/2025 23:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24