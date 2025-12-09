Advertisement

عربي-دولي

إدلب تحتضن أول ملتقى وطني للمرأة والسلام

Lebanon 24
09-12-2025 | 13:59
انطلق اليوم في مدينة إدلب الملتقى الوطني الأول للمرأة والأمن والسلام تحت شعار «سوريات نحو السلام»، برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، وبشراكة مع دول (الدنمارك، فنلندا، النرويج) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، قالت إن إدلب اختيرت لأنها “تجمع الكل”، فهي مدينة شهدت نزوحاً وتجمعات متعددة، واليوم “لا تزال مكاناً نجتمع فيه جميعاً لنحتفل بعيد النصر”.

وفي خلال اليوم الأول عُرض دور النساء في مجالات التعافي وبناء السلام المحلي، وتمّ التطرق إلى قضايا السلم الأهلي، العدالة الانتقالية، وتعزيز مشاركة النساء — ولا سيما الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي — بالمشاريع الوطنية القادمة.

وسينتج عن الملتقى “ورقة” مقترحات تُقدَّم إلى صناع القرار، بهدف ضمان أن يكون لمشاركة النساء أثر فعلي في بناء سوريا الحديثة على أساس سلام مجتمعي وعدالة شاملة.

