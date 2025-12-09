إدلب تحتضن أول ملتقى وطني للمرأة والسلام

انطلق اليوم في مدينة إدلب الملتقى الوطني الأول للمرأة والأمن والسلام تحت شعار «سوريات نحو السلام»، برعاية والعمل ، وبشراكة مع دول (الدنمارك، ، النرويج) وهيئة للمرأة.

وزيرة والعمل هند قبوات، قالت إن إدلب اختيرت لأنها “تجمع الكل”، فهي مدينة شهدت نزوحاً وتجمعات متعددة، واليوم “لا تزال مكاناً نجتمع فيه جميعاً لنحتفل بعيد النصر”.

وفي خلال اليوم الأول عُرض دور مجالات التعافي وبناء السلام المحلي، وتمّ التطرق إلى قضايا السلم الأهلي، العدالة الانتقالية، وتعزيز مشاركة النساء — ولا سيما الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي — بالمشاريع الوطنية .

وسينتج عن الملتقى “ورقة” مقترحات تُقدَّم إلى صناع القرار، بهدف ضمان أن يكون لمشاركة النساء أثر فعلي في بناء الحديثة على أساس سلام مجتمعي وعدالة شاملة.