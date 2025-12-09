17
غضب يسود القنيطرة.. ها ما فعلته إسرائيل
Lebanon 24
09-12-2025
14:33
صرح مدير
مديرية الإعلام
في
القنيطرة
محمد السعيد
اليوم الثلاثاء، بأن حالة غضب تسود أبناء القنيطرة نتيجة التصعيد
الإسرائيلي
.
وقال محمد
السعيد
في تصريحات لقناة "الإخبارية"
السورية
: "جيش
الاحتلال
الإسرائيلي يعمد إلى إفساد استقرار الأهالي وعرقلة عملهم الزراعي".
وأضاف: "جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بفرض وقائع على الأرض تعيق حركة الأهالي".
وختم قائلا: "المخافر الأمنية الموجودة في المنطقة تقوم بإدارة شؤون الأهالي ولا يوجد فيها قوات للجيش السوري".
