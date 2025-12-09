Advertisement

غضب يسود القنيطرة.. ها ما فعلته إسرائيل

Lebanon 24
09-12-2025 | 14:33
صرح مدير مديرية الإعلام في القنيطرة محمد السعيد اليوم الثلاثاء، بأن حالة غضب تسود أبناء القنيطرة نتيجة التصعيد الإسرائيلي.
وقال محمد السعيد في تصريحات لقناة "الإخبارية" السورية: "جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمد إلى إفساد استقرار الأهالي وعرقلة عملهم الزراعي".

وأضاف: "جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بفرض وقائع على الأرض تعيق حركة الأهالي".

وختم قائلا: "المخافر الأمنية الموجودة في المنطقة تقوم بإدارة شؤون الأهالي ولا يوجد فيها قوات للجيش السوري".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24