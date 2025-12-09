غضب يسود القنيطرة.. ها ما فعلته إسرائيل

Advertisement

صرح مدير في اليوم الثلاثاء، بأن حالة غضب تسود أبناء القنيطرة نتيجة التصعيد .في تصريحات لقناة "الإخبارية" : "جيش الإسرائيلي يعمد إلى إفساد استقرار الأهالي وعرقلة عملهم الزراعي".وأضاف: "جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بفرض وقائع على الأرض تعيق حركة الأهالي".وختم قائلا: "المخافر الأمنية الموجودة في المنطقة تقوم بإدارة شؤون الأهالي ولا يوجد فيها قوات للجيش السوري".