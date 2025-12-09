19
عربي-دولي
تركيا تعتقل أحد ابرز الوجوه الإعلامية في قضية مخدرات
Lebanon 24
09-12-2025
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
تركيا
اعتقال رئيس تحرير قناة "خبر تورك" التلفزيونية الخاصة، محمد عاكف إرسوي، أحد أبرز وأشهر مذيعي القناة، مع ثلاثة أشخاص آخرين، في إطار تحقيق بقضية مخدرات أجراه
مكتب المدعي العام
في إسطنبول. وأصدرت السلطات أوامر اعتقال بحق ثمانية مشتبه بهم.
وأشار بيان مكتب
المدعي العام
إلى أن التحقيقات جارية ضد الأشخاص الثمانية بتهم "شراء المخدرات أو المنشطات بقصد التعاطي"، و"حيازة أو قبول"، و"استخدام المخدرات أو المنشطات أو توفير مكان لاستخدامها"، من دون
الكشف عن
أسماء الأشخاص الآخرين.
قناة "خبر تورك" قالت من جهتها: "أُلقي القبض على محمد عاكف إرسوي، رئيس تحرير قناة خبر تورك، في إطار تحقيقٍ بدأه مكتب المدعي العام في إسطنبول. ولضمان سلامة التحقيق الجاري، أُوقف محمد عاكف إرسوي عن العمل".
وقبل أيام، اعتقلت السلطات
التركية
ثلاثة مذيعات مشهورات هن:
إيلا
رميسة جيبجي، وميلتم أجيت، وهاندي صاري
أوغلو
، في إطار عملية مخدرات، وتم أخذ إفاداتهن في المحكمة ثم أُحلن إلى
معهد الطب الشرعي
لإجراء الفحوصات اللازم
