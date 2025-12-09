تركيا تعتقل أحد ابرز الوجوه الإعلامية في قضية مخدرات

أعلنت اعتقال رئيس تحرير قناة "خبر تورك" التلفزيونية الخاصة، محمد عاكف إرسوي، أحد أبرز وأشهر مذيعي القناة، مع ثلاثة أشخاص آخرين، في إطار تحقيق بقضية مخدرات أجراه في إسطنبول. وأصدرت السلطات أوامر اعتقال بحق ثمانية مشتبه بهم.

Advertisement

وأشار بيان مكتب إلى أن التحقيقات جارية ضد الأشخاص الثمانية بتهم "شراء المخدرات أو المنشطات بقصد التعاطي"، و"حيازة أو قبول"، و"استخدام المخدرات أو المنشطات أو توفير مكان لاستخدامها"، من دون أسماء الأشخاص الآخرين.

قناة "خبر تورك" قالت من جهتها: "أُلقي القبض على محمد عاكف إرسوي، رئيس تحرير قناة خبر تورك، في إطار تحقيقٍ بدأه مكتب المدعي العام في إسطنبول. ولضمان سلامة التحقيق الجاري، أُوقف محمد عاكف إرسوي عن العمل".

وقبل أيام، اعتقلت السلطات ثلاثة مذيعات مشهورات هن: رميسة جيبجي، وميلتم أجيت، وهاندي صاري ، في إطار عملية مخدرات، وتم أخذ إفاداتهن في المحكمة ثم أُحلن إلى لإجراء الفحوصات اللازم