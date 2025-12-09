Advertisement

عربي-دولي

برّاك: مباحثاتٌ مع أنقرة بشأن الانضمام لبرنامج طائرات "إف-35"

Lebanon 24
09-12-2025 | 16:30
أعلن المبعوث الأميركي توم برّاك عبر منصة "أكس"، أنّ "واشنطن تجري مباحثات مع أنقرة بشأن الانضمام مجددًا لبرنامج طائرات "إف-35" وامتلاكها منظومة الدفاع الجوي "إس-400" الروسية".
