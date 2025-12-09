Advertisement

عربي-دولي

مقتل طالب وإصابة آخر جراء إطلاق نار في جامعة ولاية كنتاكي

Lebanon 24
09-12-2025 | 17:52
أكدت الشرطة الأميركية مقتل طالب وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في جامعة ولاية كنتاكي.
