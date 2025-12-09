ستنتشر مطلع 2026.. تفاصيل جديدة عن القوة الدولية في غزة

Advertisement

تحدث مسؤول أميركي عن تفاصيل جديدة عن التي ستنشر في بموجب المرحلة الثانية من الاتفاق الذي أدى إلى وقف الحرب.وأكد المسؤول الأميركي في تصريحات لصحيفة "جيروسالم بوست" نشرت مساء أمس الثلاثاء ان قوة الاستقرار الدولية ستنشر في القطاع مطلع عام 2026.ولفت إلى أن القوة ستضم في البداية أفرادا من دولة واحدة أو دولتين فقط، مع إمكانية انضمام دول أخرى لاحقا.وأضاف أن قوة الاستقرار الدولية "لن تنشر في المناطق التي تسيطر عليها حركة في قطاع غزة".ولم يكشف المسؤول الأميركي عن الدول المشاركة في القوة، الا ان تصريحاته جاءت بعد أن أفادت مصادر أمنية تركية لوسائل إعلام محلية بأن قواتها جاهزة للانتشار.ونُقل عن المصادر قولها: "ليس لدينا أي اعتراض على إرسال القوات إلى غزة للانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية. الأميركيون أيضا يرغبون بشدة في وجودنا هناك، بينما تعارض ذلك، ويضغط الأميركيون على إسرائيل لإشراك القوات (كجزء من القوة)".