بعد الشائعات.. ما هو مصير مفتي سوريا السابق؟

لكن وزير العدل السوري مظهر الويس، أكد أن مفتي النظام السابق موجود بعهدة . وأوضح في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أن ملفه في حُوّل إلى من ، لافتاً إلى أن القاضي بدأ بإجراءاته القانونية. خلال الأيام الماضية، انتشرت موجة من الشائعات على ، زعمت أن السلطات ستنفذ حكم الإعدام بحق مفتي الجمهورية السابق " "، الذي يلقبه العديد من السوريين بـ "مفتي ".

كما أضاف أنه "في حال توصل القاضي بأن حسون متهم بجرائم تدينه حسب القانون، فسيقوم بإعداد قرار ويحيله إلى قاضي الإحالة، أما إذا برأه فسيتم إطلاق سراحه".



أما عن حكم الإعدام، فلفت إلى أن هذه المسألة كبيرة جداً وتحتاج محاكمة وإجراءات علنية، مشددا على أن ما يتم تداوله مجرد إشاعات تهدف لإثارة الفتنة والتأثير على استقلال القضاء.



وتابع أن "وزارة العدل ردت مرارا على الشائعات لكنها فيما بعد أصبحت إسطوانة مشروخة لذلك لم تعد تلتفت لها"، وفق تعبيره.

وعن حالته الصحية، أوضح أنه بصحة جيدة، وتحت المراقبة داخل السجن، حاله حال باقي السجناء، حيث تقدم له كافة أشكال العناية الصحية.



يذكر أن وزارة العدل السورية كانت نفت قبل فترة أيضاً صدور أحكام بإعدام المفتي حسون وعدد آخر من المسؤولين في عهد الأسد.