عربي-دولي

بعد الشائعات.. ما هو مصير مفتي سوريا السابق؟

Lebanon 24
09-12-2025 | 23:25
خلال الأيام الماضية، انتشرت موجة من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت أن السلطات السورية ستنفذ حكم الإعدام بحق مفتي الجمهورية السابق "أحمد بدر الدين حسون"، الذي يلقبه العديد من السوريين بـ "مفتي الأسد".
لكن وزير العدل السوري مظهر الويس، أكد أن مفتي النظام السابق موجود بعهدة القضاء. وأوضح في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أن ملفه في وزارة العدل حُوّل إلى قاضي التحقيق من وزارة الداخلية، لافتاً إلى أن القاضي بدأ بإجراءاته القانونية.
كما أضاف أنه "في حال توصل القاضي بأن حسون متهم بجرائم تدينه حسب القانون، فسيقوم بإعداد قرار ويحيله إلى قاضي الإحالة، أما إذا برأه فسيتم إطلاق سراحه".

أما عن حكم الإعدام، فلفت إلى أن هذه المسألة كبيرة جداً وتحتاج محاكمة وإجراءات علنية، مشددا على أن ما يتم تداوله مجرد إشاعات تهدف لإثارة الفتنة والتأثير على استقلال القضاء.

وتابع أن "وزارة العدل ردت مرارا على الشائعات لكنها فيما بعد أصبحت إسطوانة مشروخة لذلك لم تعد تلتفت لها"، وفق تعبيره.
وعن حالته الصحية، أوضح أنه بصحة جيدة، وتحت المراقبة داخل السجن، حاله حال باقي السجناء، حيث تقدم له كافة أشكال العناية الصحية.

يذكر أن وزارة العدل السورية كانت نفت قبل فترة أيضاً صدور أحكام بإعدام المفتي حسون وعدد آخر من المسؤولين في عهد الأسد.
 
