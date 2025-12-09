19
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
21
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
9
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد الشائعات.. ما هو مصير مفتي سوريا السابق؟
Lebanon 24
09-12-2025
|
23:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلال الأيام الماضية، انتشرت موجة من الشائعات على
مواقع التواصل الاجتماعي
، زعمت أن السلطات
السورية
ستنفذ حكم الإعدام بحق مفتي الجمهورية السابق "
أحمد بدر الدين حسون
"، الذي يلقبه العديد من السوريين بـ "مفتي
الأسد
".
Advertisement
لكن وزير العدل السوري مظهر الويس، أكد أن مفتي النظام السابق موجود بعهدة
القضاء
. وأوضح في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أن ملفه في
وزارة العدل
حُوّل إلى
قاضي التحقيق
من
وزارة الداخلية
، لافتاً إلى أن القاضي بدأ بإجراءاته القانونية.
كما أضاف أنه "في حال توصل القاضي بأن حسون متهم بجرائم تدينه حسب القانون، فسيقوم بإعداد قرار ويحيله إلى قاضي الإحالة، أما إذا برأه فسيتم إطلاق سراحه".
أما عن حكم الإعدام، فلفت إلى أن هذه المسألة كبيرة جداً وتحتاج محاكمة وإجراءات علنية، مشددا على أن ما يتم تداوله مجرد إشاعات تهدف لإثارة الفتنة والتأثير على استقلال القضاء.
وتابع أن "وزارة العدل ردت مرارا على الشائعات لكنها فيما بعد أصبحت إسطوانة مشروخة لذلك لم تعد تلتفت لها"، وفق تعبيره.
وعن حالته الصحية، أوضح أنه بصحة جيدة، وتحت المراقبة داخل السجن، حاله حال باقي السجناء، حيث تقدم له كافة أشكال العناية الصحية.
يذكر أن وزارة العدل السورية كانت نفت قبل فترة أيضاً صدور أحكام بإعدام المفتي حسون وعدد آخر من المسؤولين في عهد الأسد.
مواضيع ذات صلة
بعد نفي شائعات سابقة.. فنان يخسر والدته
Lebanon 24
بعد نفي شائعات سابقة.. فنان يخسر والدته
10/12/2025 10:05:21
10/12/2025 10:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فرّ إلى لبنان بعد سقوط الأسد.. ضابط سوري سابق يكشف مصير الصحفي الأميركي أوستن تايس (فيديو)
Lebanon 24
فرّ إلى لبنان بعد سقوط الأسد.. ضابط سوري سابق يكشف مصير الصحفي الأميركي أوستن تايس (فيديو)
10/12/2025 10:05:21
10/12/2025 10:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي يتعهد بدعم سوريا بعد عام من سقوط النظام السابق
Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي يتعهد بدعم سوريا بعد عام من سقوط النظام السابق
10/12/2025 10:05:21
10/12/2025 10:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي: هل ستسمح الولايات المتّحدة بأنّ يكون مصير لبنان كما سوريا؟
Lebanon 24
تقرير أميركي: هل ستسمح الولايات المتّحدة بأنّ يكون مصير لبنان كما سوريا؟
10/12/2025 10:05:21
10/12/2025 10:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد بدر الدين حسون
وزارة الداخلية
أحمد بدر الدين
قاضي التحقيق
وزارة العدل
بدر الدين
أحمد بدر
تابع
قد يعجبك أيضاً
قرار قضائي بحق إبن عم بشار الأسد... ما علاقته بنوح زعيتر؟
Lebanon 24
قرار قضائي بحق إبن عم بشار الأسد... ما علاقته بنوح زعيتر؟
02:51 | 2025-12-10
10/12/2025 02:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرضا لموجة من الشائعات.. فانس يعلّق على صورة "مشادة مع زوجته"
Lebanon 24
تعرضا لموجة من الشائعات.. فانس يعلّق على صورة "مشادة مع زوجته"
02:22 | 2025-12-10
10/12/2025 02:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: سنوفر كل الدعم لإنجاح خطة ترامب
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: سنوفر كل الدعم لإنجاح خطة ترامب
02:11 | 2025-12-10
10/12/2025 02:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
النواب البرازيليون أقرّوا مسودة قانون يخفض عقوبة بولسونارو في السجن
Lebanon 24
النواب البرازيليون أقرّوا مسودة قانون يخفض عقوبة بولسونارو في السجن
02:00 | 2025-12-10
10/12/2025 02:00:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أمه تناشد.. إسرائيل جمعت معلومات عن أميركي في سوريا
Lebanon 24
أمه تناشد.. إسرائيل جمعت معلومات عن أميركي في سوريا
01:18 | 2025-12-10
10/12/2025 01:18:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
09:30 | 2025-12-09
09/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
05:06 | 2025-12-09
09/12/2025 05:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
12:57 | 2025-12-09
09/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتهاء الأعياد... ماذا تُحضّر إسرائيل للبنان؟
Lebanon 24
بعد انتهاء الأعياد... ماذا تُحضّر إسرائيل للبنان؟
05:08 | 2025-12-09
09/12/2025 05:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
09:00 | 2025-12-09
09/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:51 | 2025-12-10
قرار قضائي بحق إبن عم بشار الأسد... ما علاقته بنوح زعيتر؟
02:22 | 2025-12-10
تعرضا لموجة من الشائعات.. فانس يعلّق على صورة "مشادة مع زوجته"
02:11 | 2025-12-10
وزير الخارجية الإسرائيلي: سنوفر كل الدعم لإنجاح خطة ترامب
02:00 | 2025-12-10
النواب البرازيليون أقرّوا مسودة قانون يخفض عقوبة بولسونارو في السجن
01:18 | 2025-12-10
أمه تناشد.. إسرائيل جمعت معلومات عن أميركي في سوريا
00:59 | 2025-12-10
روسيا تعلن إسقاط 20 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
10/12/2025 10:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
10/12/2025 10:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
10/12/2025 10:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24