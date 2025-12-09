Advertisement

عربي-دولي

تحطم طائرة شحن عسكرية من طراز "إيل-76" في السودان

Lebanon 24
09-12-2025 | 23:27
A-
A+
Doc-P-1452981-639009454539377707.jpg
Doc-P-1452981-639009454539377707.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

 

أفادت وسائل إعلام بتحطم طائرة شحن عسكرية من طراز "إيل-76" يوم الثلاثاء في السودان، أثناء محاولتها الهبوط، مما أدى إلى مقتل جميع أفراد الطاقم على متنها.

 

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدرين عسكريين أن الحادث وقع عندما حاولت الطائرة الهبوط في قاعدة "عثمان دقنة" الجوية في مدينة بورتسودان الساحلية على البحر الأحمر، وأشار المصدر الأول إلى أن تحطم الطائرة جاء "بعد الإبلاغ عن خلل فني بها".

 

وأكد مصدر عسكري ثان أن "جميع أفراد الطاقم" لقوا حتفهم في الحادث. ولم تحدد الوكالة العدد الدقيق للضحايا أو تفاصيل إضافية عن هوية الطاقم أو حمولة الطائرة.

 

تأتي هذه الحادثة في وقت يشهد فيه السودان اضطرابات وأعمال قتالية بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، كما تزداد أهمية بورتسودان كمدينة وميناء إستراتيجي في الصراع الدائر.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحطم طائرة شحن تركية من طراز سي-130 في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان
lebanon 24
10/12/2025 10:05:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تحطّم طائرة شحن في مطار لويفيل الدولي بولاية كنتاكي الأميركية
lebanon 24
10/12/2025 10:05:28 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي لوسيلة إعلام فرنسية: أوكرانيا ستطلب 100 طائرة مقاتلة من طراز "رافال"
lebanon 24
10/12/2025 10:05:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 76 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل
lebanon 24
10/12/2025 10:05:28 Lebanon 24 Lebanon 24

قوات الدعم السريع

البحر الأحمر

بورتسودان

السودان

سوداني

تيجي

الوك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:51 | 2025-12-10
02:22 | 2025-12-10
02:11 | 2025-12-10
02:00 | 2025-12-10
01:18 | 2025-12-10
00:59 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24