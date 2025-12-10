Advertisement

عربي-دولي

شهادات مروعة من الفاشر لنساء وشابات لاجئات

Lebanon 24
10-12-2025 | 03:24
روت نساء وشابات صغيرات تعرضهن للاعتداء والاغتصاب على أيدي عناصر من قوات الدعم السريع، شهادات جديدة مروعة من مخيم الدبة الذي يؤوي آلاف النازحين والنازحات من مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور غرب السودان.
روت إحدى السيدات للعربية/الحدث كيف أخذها عناصر من الدعم السريع واعتدوا عليها. وقالت "قلت لهم أنا زي أمكم.. خالتكم.. عمتكم.. بس خدوني تحت شجرة وحصل اعتداء عليّ من اتنين".

فيما أكدت شابة أخرى يافعة السن أن عدداً من العناصر أخذوا عشرات الفتيات بعد السيطرة على الفاشر واغتصبوهن.

وأوضحت أخريات أن المسلحين لم يفرقوا بين شابة أو مسنة أو حتى طفلة.
 
