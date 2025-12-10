19
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
21
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
شهادات مروعة من الفاشر لنساء وشابات لاجئات
Lebanon 24
10-12-2025
|
03:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
روت نساء وشابات صغيرات تعرضهن للاعتداء والاغتصاب على أيدي عناصر من
قوات الدعم السريع
،
شهادات جديدة مروعة من مخيم الدبة الذي يؤوي آلاف
النازحين
والنازحات من مدينة
الفاشر
حاضرة
ولاية شمال دارفور
غرب
السودان
.
Advertisement
روت إحدى السيدات للعربية/الحدث كيف أخذها عناصر من الدعم السريع واعتدوا عليها. وقالت "قلت لهم أنا زي أمكم.. خالتكم.. عمتكم.. بس خدوني تحت شجرة وحصل اعتداء عليّ من اتنين".
فيما أكدت شابة أخرى يافعة السن أن عدداً من العناصر أخذوا عشرات الفتيات بعد السيطرة على الفاشر واغتصبوهن.
وأوضحت أخريات أن المسلحين لم يفرقوا بين شابة أو مسنة أو حتى طفلة.
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم منسقية اللاجئين في دارفور: الأطفال والنساء في الفاشر يدفعون ثمنا باهظا (الجزيرة)
Lebanon 24
المتحدث باسم منسقية اللاجئين في دارفور: الأطفال والنساء في الفاشر يدفعون ثمنا باهظا (الجزيرة)
10/12/2025 12:30:12
10/12/2025 12:30:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: مئات قتلوا في الفاشر بينهم نساء وأطفال وجرحى لجأوا إلى المستشفيات
Lebanon 24
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: مئات قتلوا في الفاشر بينهم نساء وأطفال وجرحى لجأوا إلى المستشفيات
10/12/2025 12:30:12
10/12/2025 12:30:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي: قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم مروعة في الفاشر
Lebanon 24
رئيس لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي: قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم مروعة في الفاشر
10/12/2025 12:30:12
10/12/2025 12:30:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هيومن رايتس ووتش: الصور المروعة من الفاشر تحمل بصمات سجل قوات الدعم السريع الحافل بالفظائع الجماعية
Lebanon 24
هيومن رايتس ووتش: الصور المروعة من الفاشر تحمل بصمات سجل قوات الدعم السريع الحافل بالفظائع الجماعية
10/12/2025 12:30:12
10/12/2025 12:30:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ولاية شمال دارفور
قوات الدعم السريع
النازحين
السودان
سيدا
دوني
لايت
تابع
قد يعجبك أيضاً
ما حقيقة تجنيد روسيا لإيرانيين للقتال في أوكرانيا؟
Lebanon 24
ما حقيقة تجنيد روسيا لإيرانيين للقتال في أوكرانيا؟
05:24 | 2025-12-10
10/12/2025 05:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة أثارت ضجّة كبيرة... "نتنياهو" ينتظر في طابور للحصول على الخبز في إيران!
Lebanon 24
صورة أثارت ضجّة كبيرة... "نتنياهو" ينتظر في طابور للحصول على الخبز في إيران!
05:06 | 2025-12-10
10/12/2025 05:06:38
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار مبنيين سكنييين في المغرب.. مقتل 19 شخصاً وعمليات البحث متواصلة (فيديو)
Lebanon 24
انهيار مبنيين سكنييين في المغرب.. مقتل 19 شخصاً وعمليات البحث متواصلة (فيديو)
04:38 | 2025-12-10
10/12/2025 04:38:51
Lebanon 24
Lebanon 24
على الطريق السريع.. طائرة تهبط فوق سيارة! (فيديو)
Lebanon 24
على الطريق السريع.. طائرة تهبط فوق سيارة! (فيديو)
04:12 | 2025-12-10
10/12/2025 04:12:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وقود يخت مارك زوكربيرغ الفاخر يثير ضجة.. اليكم ما جرى
Lebanon 24
وقود يخت مارك زوكربيرغ الفاخر يثير ضجة.. اليكم ما جرى
04:02 | 2025-12-10
10/12/2025 04:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
09:30 | 2025-12-09
09/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
12:57 | 2025-12-09
09/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
09:00 | 2025-12-09
09/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها
12:00 | 2025-12-09
09/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي خلاصة 43 سنة... الآتي أفضل من الماضي
Lebanon 24
هذه هي خلاصة 43 سنة... الآتي أفضل من الماضي
09:01 | 2025-12-09
09/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:24 | 2025-12-10
ما حقيقة تجنيد روسيا لإيرانيين للقتال في أوكرانيا؟
05:06 | 2025-12-10
صورة أثارت ضجّة كبيرة... "نتنياهو" ينتظر في طابور للحصول على الخبز في إيران!
04:38 | 2025-12-10
انهيار مبنيين سكنييين في المغرب.. مقتل 19 شخصاً وعمليات البحث متواصلة (فيديو)
04:12 | 2025-12-10
على الطريق السريع.. طائرة تهبط فوق سيارة! (فيديو)
04:02 | 2025-12-10
وقود يخت مارك زوكربيرغ الفاخر يثير ضجة.. اليكم ما جرى
03:55 | 2025-12-10
لافروف: الاتحاد الأوروبي يتوهم قدرته على هزيمتنا
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
10/12/2025 12:30:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
10/12/2025 12:30:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
10/12/2025 12:30:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24