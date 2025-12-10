19
الوفد السعودي الى حضرموت:نسعى لإحلال السلام
Lebanon 24
10-12-2025
|
03:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس الوفد السعودي إلى
حضرموت
اللواء محمد
القحطاني
أن موقف
السعودية
ثابت تجاه محافظة حضرموت
جنوب شرق
اليمن، في دعم التهدئة ووقف الصراع.
كما أوضح في لقاء مع مجموعة من قبائل المحافظة
اليمنية
، أن
المملكة
والإمارات تبذلان كل الجهود من أجل إحلال السلام الشامل في اليمن.
وشدد على أن قضية الجنوب قضية عادلة لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها، مضيفاً أن "موقف المملكة هو المطالبة بخروج كافة القوات التابعة للمجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة".
إلى ذلك، قال: "نرفض إدخال حضرموت في صراعات جديدة لا تتحملها المحافظة". وأشار إلى أن المجتمع الحضرمي مسالم، والمحافظة ليست ميداناً للصراع.
كذلك أكد دعم "قوات درع الوطن لتولي مسؤولية وحماية المعسكرات في حضرموت والمهرة".
