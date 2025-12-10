Advertisement

عربي-دولي

الوفد السعودي الى حضرموت:نسعى لإحلال السلام

Lebanon 24
10-12-2025 | 03:53
A-
A+
Doc-P-1453107-639009609408062332.webp
Doc-P-1453107-639009609408062332.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد رئيس الوفد السعودي إلى حضرموت اللواء محمد القحطاني أن موقف السعودية ثابت تجاه محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، في دعم التهدئة ووقف الصراع.
Advertisement

كما أوضح في لقاء مع مجموعة من قبائل المحافظة اليمنية، أن المملكة والإمارات تبذلان كل الجهود من أجل إحلال السلام الشامل في اليمن.
وشدد على أن قضية الجنوب قضية عادلة لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها، مضيفاً أن "موقف المملكة هو المطالبة بخروج كافة القوات التابعة للمجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة".

إلى ذلك، قال: "نرفض إدخال حضرموت في صراعات جديدة لا تتحملها المحافظة". وأشار إلى أن المجتمع الحضرمي مسالم، والمحافظة ليست ميداناً للصراع.

كذلك أكد دعم "قوات درع الوطن لتولي مسؤولية وحماية المعسكرات في حضرموت والمهرة".
 
مواضيع ذات صلة
رئيس الوفد السعودي إلى حضرموت: المملكة والإمارات تبذلان جهودا لإحلال السلام الشامل باليمن
lebanon 24
10/12/2025 12:30:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوفد السعودي إلى حضرموت: ندعم قوات درع الوطن لتولي حماية المعسكرات في حضرموت والمهرة
lebanon 24
10/12/2025 12:30:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوفد السعودي إلى حضرموت: نرفض إدخال حضرموت في صراعات جديدة لا تتحملها
lebanon 24
10/12/2025 12:30:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوفد السعودي إلى حضرموت: قضية الجنوب قضية عادلة لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها
lebanon 24
10/12/2025 12:30:19 Lebanon 24 Lebanon 24

اللواء محمد

القحطاني

الإمارات

جنوب شرق

السعودية

المملكة

اليمنية

السعود

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:24 | 2025-12-10
05:06 | 2025-12-10
04:38 | 2025-12-10
04:12 | 2025-12-10
04:02 | 2025-12-10
03:55 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24