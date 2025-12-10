لافروف: الاتحاد الأوروبي يتوهم قدرته على هزيمتنا

وجه انتقادات لاذعة إلى ، مؤكداً في كلمة ألقاها، أمام الجلسة العامة لمجلس الاتحاد الروسي، أن بلاده لا تنوي على الإطلاق شن حرب ضد الدول الأوروبية، و"لا تفكر في ذلك مطلقاً".

إلا أنه اعتبر أن "الاتحاد يعاني من عمى سياسي ميئوس منه ويوهم نفسه بإمكانية هزيمة بلادنا".



وشدد على أن سترد بقوة في حال تم نشر قوات أوروبية في ، متهماً بتحريض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



إلى ذلك، ثمن مساعي الرئيس الأميركي من أجل إيجاد حل "للأزمة " وإنهاء الحرب. وقال: "متفقون مع أميركا على مواصلة العمل للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا".