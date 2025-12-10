19
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
21
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لافروف: الاتحاد الأوروبي يتوهم قدرته على هزيمتنا
Lebanon 24
10-12-2025
|
03:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه
وزير الخارجية الروسي
سيرغي لافروف
انتقادات لاذعة إلى
الاتحاد الأوروبي
، مؤكداً في كلمة ألقاها، أمام الجلسة العامة لمجلس الاتحاد الروسي، أن بلاده لا تنوي على الإطلاق شن حرب ضد الدول الأوروبية، و"لا تفكر في ذلك مطلقاً".
Advertisement
إلا أنه اعتبر أن "الاتحاد
الأوروبي
يعاني من عمى سياسي ميئوس منه ويوهم نفسه بإمكانية هزيمة بلادنا".
وشدد على أن
روسيا
سترد بقوة في حال تم نشر قوات أوروبية في
أوكرانيا
، متهماً
الأوروبيين
بتحريض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
إلى ذلك، ثمن مساعي الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
من أجل إيجاد حل "للأزمة
الأوكرانية
" وإنهاء الحرب. وقال: "متفقون مع أميركا على مواصلة العمل للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا".
مواضيع ذات صلة
مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: يجب أن يزيد الاتحاد الأوروبي قدراته الدفاعية بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة
Lebanon 24
مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: يجب أن يزيد الاتحاد الأوروبي قدراته الدفاعية بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة
10/12/2025 12:30:26
10/12/2025 12:30:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: ندين بشدة إجراءات بيلاروسيا الاستفزازية ضد الاتحاد ودوله الأعضاء
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: ندين بشدة إجراءات بيلاروسيا الاستفزازية ضد الاتحاد ودوله الأعضاء
10/12/2025 12:30:26
10/12/2025 12:30:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مفوض الدفاع الأوروبي: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى خطط سلام خاصة به في أوكرانيا
Lebanon 24
مفوض الدفاع الأوروبي: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى خطط سلام خاصة به في أوكرانيا
10/12/2025 12:30:26
10/12/2025 12:30:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر دبلوماسية أوروبية: مدير مكتب رئيسة المفوضية الأوروبية سيمثل الاتحاد الأوروبي بمباحثات جنيف حول أوكرانيا (الجزيرة)
Lebanon 24
مصادر دبلوماسية أوروبية: مدير مكتب رئيسة المفوضية الأوروبية سيمثل الاتحاد الأوروبي بمباحثات جنيف حول أوكرانيا (الجزيرة)
10/12/2025 12:30:26
10/12/2025 12:30:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي
الاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية
دونالد ترامب
سيرغي لافروف
الأوروبيين
الأوكرانية
أوكرانيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
ما حقيقة تجنيد روسيا لإيرانيين للقتال في أوكرانيا؟
Lebanon 24
ما حقيقة تجنيد روسيا لإيرانيين للقتال في أوكرانيا؟
05:24 | 2025-12-10
10/12/2025 05:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة أثارت ضجّة كبيرة... "نتنياهو" ينتظر في طابور للحصول على الخبز في إيران!
Lebanon 24
صورة أثارت ضجّة كبيرة... "نتنياهو" ينتظر في طابور للحصول على الخبز في إيران!
05:06 | 2025-12-10
10/12/2025 05:06:38
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار مبنيين سكنييين في المغرب.. مقتل 19 شخصاً وعمليات البحث متواصلة (فيديو)
Lebanon 24
انهيار مبنيين سكنييين في المغرب.. مقتل 19 شخصاً وعمليات البحث متواصلة (فيديو)
04:38 | 2025-12-10
10/12/2025 04:38:51
Lebanon 24
Lebanon 24
على الطريق السريع.. طائرة تهبط فوق سيارة! (فيديو)
Lebanon 24
على الطريق السريع.. طائرة تهبط فوق سيارة! (فيديو)
04:12 | 2025-12-10
10/12/2025 04:12:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وقود يخت مارك زوكربيرغ الفاخر يثير ضجة.. اليكم ما جرى
Lebanon 24
وقود يخت مارك زوكربيرغ الفاخر يثير ضجة.. اليكم ما جرى
04:02 | 2025-12-10
10/12/2025 04:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
09:30 | 2025-12-09
09/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
12:57 | 2025-12-09
09/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
09:00 | 2025-12-09
09/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها
12:00 | 2025-12-09
09/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي خلاصة 43 سنة... الآتي أفضل من الماضي
Lebanon 24
هذه هي خلاصة 43 سنة... الآتي أفضل من الماضي
09:01 | 2025-12-09
09/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:24 | 2025-12-10
ما حقيقة تجنيد روسيا لإيرانيين للقتال في أوكرانيا؟
05:06 | 2025-12-10
صورة أثارت ضجّة كبيرة... "نتنياهو" ينتظر في طابور للحصول على الخبز في إيران!
04:38 | 2025-12-10
انهيار مبنيين سكنييين في المغرب.. مقتل 19 شخصاً وعمليات البحث متواصلة (فيديو)
04:12 | 2025-12-10
على الطريق السريع.. طائرة تهبط فوق سيارة! (فيديو)
04:02 | 2025-12-10
وقود يخت مارك زوكربيرغ الفاخر يثير ضجة.. اليكم ما جرى
03:53 | 2025-12-10
الوفد السعودي الى حضرموت:نسعى لإحلال السلام
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
10/12/2025 12:30:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
10/12/2025 12:30:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
10/12/2025 12:30:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24