عربي-دولي

لافروف: الاتحاد الأوروبي يتوهم قدرته على هزيمتنا

Lebanon 24
10-12-2025 | 03:55
وجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انتقادات لاذعة إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكداً في كلمة ألقاها، أمام الجلسة العامة لمجلس الاتحاد الروسي، أن بلاده لا تنوي على الإطلاق شن حرب ضد الدول الأوروبية، و"لا تفكر في ذلك مطلقاً".
إلا أنه اعتبر أن "الاتحاد الأوروبي يعاني من عمى سياسي ميئوس منه ويوهم نفسه بإمكانية هزيمة بلادنا".

وشدد على أن روسيا سترد بقوة في حال تم نشر قوات أوروبية في أوكرانيا، متهماً الأوروبيين بتحريض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

إلى ذلك، ثمن مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل إيجاد حل "للأزمة الأوكرانية" وإنهاء الحرب. وقال: "متفقون مع أميركا على مواصلة العمل للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا".
