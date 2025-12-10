19
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
21
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وقود يخت مارك زوكربيرغ الفاخر يثير ضجة.. اليكم ما جرى
Lebanon 24
10-12-2025
|
04:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتعرض
مارك زوكربيرغ
، المعروف بدعمه الصريح لسياسات تغير المناخ مثل اتفاقية
باريس
وتطوير تقنيات إزالة ثاني أكسيد الكربون للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، لانتقادات لاذعة على
مواقع التواصل الاجتماعي
بسبب البصمة الكربونية الهائلة ليخته الفاخر الذي تبلغ قيمته 300 مليون دولار.
Advertisement
فاليخت، المسمى "لانشباد" والذي يبلغ طوله 387 قدمًا، يعمل بأربعة محركات ديزل تستهلك حوالي 291 غالوناً من الوقود كل ساعة، ما يُزعم أنه يُنتج 40 طنًا من ثاني أكسيد الكربون خلال نفس الفترة.
هذا الأمر عرض رئيس
شركة ميتا
، البالغ من العمر 41 عامًا، والذي تُقدر ثروته بنحو 230 مليار دولار، بحسب صحيفة "
ديلي
ميل"، لموجة من الانتقادات اللاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحدهم على "X" بجانب فيديو لسفينة فاخرة ضخمة تبحر قرب
فلوريدا
: "تذكير آخر بأن الوصول إلى
صافي
انبعاثات صفرية هو حكر على عامة الناس".
وأضاف مستخدم آخر على مواقع التواصل الاجتماعي: "في الوقت نفسه، يقود الناس العاديون سيارات كهربائية ويعيدون تدوير النفايات، لأن الكوكب مهم.. لكن بالنسبة له، على ما يبدو، الكوكب ليس مهمًا".
ووصف آخرون اليخت الذي تبلغ قيمته ملايين الدولارات بأنه "رمز النفاق" بامتياز، إذ أنفق
زوكربيرغ
أكثر من 100 مليون دولار لتمويل حملات مناصرة المناخ والمبادرات ذات الصلة من خلال مؤسسته الخيرية.
واستهلك اليخت الفاخر في غضون تسعة أشهر فقط بين عامي 2024 وهذا العام، أكثر من 528 ألف غالون من وقود الديزل، قبل أن يرسو في حوض
بناء السفن
"لا سيوتات" الفرنسي في
أغسطس
، وفقًا لصحيفة "غريك ريبورتر".
يُعادل هذا الاستهلاك أكثر من 5300 طن من انبعاثات الكربون الصادرة عن السفينة وحدها، أي ما يعادل انبعاثات نحو 400 أسرة أميركية على مدار عام كامل
مواضيع ذات صلة
فيديو من مغارة جعيتا يثير ضجّة.. ما القصة؟
Lebanon 24
فيديو من مغارة جعيتا يثير ضجّة.. ما القصة؟
10/12/2025 12:30:32
10/12/2025 12:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
نفوق مواشي يثير ضجة في مصر.. والزراعة توضح
Lebanon 24
نفوق مواشي يثير ضجة في مصر.. والزراعة توضح
10/12/2025 12:30:32
10/12/2025 12:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
في حال فشل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.. ما هي خطة مارك زوكربيرغ البديلة؟
Lebanon 24
في حال فشل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.. ما هي خطة مارك زوكربيرغ البديلة؟
10/12/2025 12:30:32
10/12/2025 12:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ملف الهجرة يلاحق كارولين ليفيت.. اليكم ما جرى
Lebanon 24
ملف الهجرة يلاحق كارولين ليفيت.. اليكم ما جرى
10/12/2025 12:30:32
10/12/2025 12:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
مواقع التواصل الاجتماعي
مارك زوكربيرغ
بناء السفن
شركة ميتا
فلوريدا
باريس
أغسطس
تابع
قد يعجبك أيضاً
ما حقيقة تجنيد روسيا لإيرانيين للقتال في أوكرانيا؟
Lebanon 24
ما حقيقة تجنيد روسيا لإيرانيين للقتال في أوكرانيا؟
05:24 | 2025-12-10
10/12/2025 05:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة أثارت ضجّة كبيرة... "نتنياهو" ينتظر في طابور للحصول على الخبز في إيران!
Lebanon 24
صورة أثارت ضجّة كبيرة... "نتنياهو" ينتظر في طابور للحصول على الخبز في إيران!
05:06 | 2025-12-10
10/12/2025 05:06:38
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار مبنيين سكنييين في المغرب.. مقتل 19 شخصاً وعمليات البحث متواصلة (فيديو)
Lebanon 24
انهيار مبنيين سكنييين في المغرب.. مقتل 19 شخصاً وعمليات البحث متواصلة (فيديو)
04:38 | 2025-12-10
10/12/2025 04:38:51
Lebanon 24
Lebanon 24
على الطريق السريع.. طائرة تهبط فوق سيارة! (فيديو)
Lebanon 24
على الطريق السريع.. طائرة تهبط فوق سيارة! (فيديو)
04:12 | 2025-12-10
10/12/2025 04:12:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لافروف: الاتحاد الأوروبي يتوهم قدرته على هزيمتنا
Lebanon 24
لافروف: الاتحاد الأوروبي يتوهم قدرته على هزيمتنا
03:55 | 2025-12-10
10/12/2025 03:55:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
09:30 | 2025-12-09
09/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
12:57 | 2025-12-09
09/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
09:00 | 2025-12-09
09/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها
12:00 | 2025-12-09
09/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي خلاصة 43 سنة... الآتي أفضل من الماضي
Lebanon 24
هذه هي خلاصة 43 سنة... الآتي أفضل من الماضي
09:01 | 2025-12-09
09/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:24 | 2025-12-10
ما حقيقة تجنيد روسيا لإيرانيين للقتال في أوكرانيا؟
05:06 | 2025-12-10
صورة أثارت ضجّة كبيرة... "نتنياهو" ينتظر في طابور للحصول على الخبز في إيران!
04:38 | 2025-12-10
انهيار مبنيين سكنييين في المغرب.. مقتل 19 شخصاً وعمليات البحث متواصلة (فيديو)
04:12 | 2025-12-10
على الطريق السريع.. طائرة تهبط فوق سيارة! (فيديو)
03:55 | 2025-12-10
لافروف: الاتحاد الأوروبي يتوهم قدرته على هزيمتنا
03:53 | 2025-12-10
الوفد السعودي الى حضرموت:نسعى لإحلال السلام
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
10/12/2025 12:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
10/12/2025 12:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
10/12/2025 12:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24