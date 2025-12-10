على الطريق السريع.. طائرة تهبط فوق سيارة! (فيديو)

شهد طريق سريع في بولاية حادثاً غريبا، حيث اضطرت طائرة صغيرة إلى الهبوط اضطراريًا فوق مركبة متحركة قبل أن تنزلق وتتوقف .

وأفادت السلطات أن الطائرة، من طراز بيتشكرافت 55 ذات الأجنحة الثابتة، أبلغت عن عطل في المحرك قبل وقت قصير من الهبوط.

Plane Crash-Lands on Top of car on Florida Freeway After Engine Failure



According to the Federal Aviation Administration (FAA), the fixed-wing Beechcraft 55 reported engine trouble and attempted an emergency landing on Interstate-95 in Merritt Island around 5:45 p.m.…

وبحسب تقارير محلية، اصطدمت الطائرة بسيارة كامري موديل 2023 أثناء محاولتها الهبوط، ونجا الرجلان اللذان كانا ، وكلاهما يبلغ من العمر 27 عاما دون أي إصابات.

أما سائقة الكامري البالغة من العمر 57 عاما، فقد نُقلت إلى المستشفى مصابة بجروح طفيفة.

وأظهرت لقطات الفيديو المتداولة الطائرة وهي تهبط باتجاه بينما تتحرك الكامري في مسارها، قبل أن تصطدم بها وتنزلق الطائرة على الطريق حتى استقرت.

واستجابت فرق الطوارئ على الفور لتأمين الموقع وتقديم الإسعافات اللازمة، فيما تستمر التحقيقات لمعرفة أسباب عطل المحرك وظروف الهبوط.