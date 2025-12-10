على الطريق السريع.. طائرة تهبط فوق سيارة! (فيديو)

شهد طريق سريع في جزيرة ميريت بولاية فلوريدا حادثاً غريبا، حيث اضطرت طائرة صغيرة إلى الهبوط اضطراريًا فوق مركبة متحركة قبل أن تنزلق وتتوقف على الطريق.
وأفادت السلطات أن الطائرة، من طراز بيتشكرافت 55 ذات الأجنحة الثابتة، أبلغت عن عطل في المحرك قبل وقت قصير من الهبوط.
Plane Crash-Lands on Top of car on Florida Freeway After Engine Failure
According to the Federal Aviation Administration (FAA), the fixed-wing Beechcraft 55 reported engine trouble and attempted an emergency landing on Interstate-95 in Merritt Island around 5:45 p.m.… pic.twitter.com/fX5zHzk3rV
— Sandeep Panwar (@tweet_sandeep) December 10, 2025
Plane Crash-Lands on Top of car on Florida Freeway After Engine Failure
According to the Federal Aviation Administration (FAA), the fixed-wing Beechcraft 55 reported engine trouble and attempted an emergency landing on Interstate-95 in Merritt Island around 5:45 p.m.… pic.twitter.com/fX5zHzk3rV
وبحسب تقارير محلية، اصطدمت الطائرة بسيارة تويوتا كامري موديل 2023 أثناء محاولتها الهبوط، ونجا الرجلان اللذان كانا على متن الطائرة، وكلاهما يبلغ من العمر 27 عاما دون أي إصابات.
أما سائقة الكامري البالغة من العمر 57 عاما، فقد نُقلت إلى المستشفى مصابة بجروح طفيفة.
وأظهرت لقطات الفيديو المتداولة الطائرة وهي تهبط باتجاه الطريق السريع بينما تتحرك الكامري في مسارها، قبل أن تصطدم بها وتنزلق الطائرة على الطريق حتى استقرت.
واستجابت فرق الطوارئ على الفور لتأمين الموقع وتقديم الإسعافات اللازمة، فيما تستمر التحقيقات لمعرفة أسباب عطل المحرك وظروف الهبوط.