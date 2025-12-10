Advertisement

عربي-دولي

على الطريق السريع.. طائرة تهبط فوق سيارة! (فيديو)

Lebanon 24
10-12-2025 | 04:12
A-
A+
Doc-P-1453126-639009622768430723.jfif
Doc-P-1453126-639009622768430723.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

شهد طريق سريع في جزيرة ميريت بولاية فلوريدا حادثاً غريبا، حيث اضطرت طائرة صغيرة إلى الهبوط اضطراريًا فوق مركبة متحركة قبل أن تنزلق وتتوقف على الطريق.

 

وأفادت السلطات أن الطائرة، من طراز بيتشكرافت 55 ذات الأجنحة الثابتة، أبلغت عن عطل في المحرك قبل وقت قصير من الهبوط.

 
Advertisement

 

وبحسب تقارير محلية، اصطدمت الطائرة بسيارة تويوتا كامري موديل 2023 أثناء محاولتها الهبوط، ونجا الرجلان اللذان كانا على متن الطائرة، وكلاهما يبلغ من العمر 27 عاما دون أي إصابات.

 

 أما سائقة الكامري البالغة من العمر 57 عاما، فقد نُقلت إلى المستشفى مصابة بجروح طفيفة.

 

وأظهرت لقطات الفيديو المتداولة الطائرة وهي تهبط باتجاه الطريق السريع بينما تتحرك الكامري في مسارها، قبل أن تصطدم بها وتنزلق الطائرة على الطريق حتى استقرت.

واستجابت فرق الطوارئ على الفور لتأمين الموقع وتقديم الإسعافات اللازمة، فيما تستمر التحقيقات لمعرفة أسباب عطل المحرك وظروف الهبوط.

مواضيع ذات صلة
في ولاية أميركية.. تحطم طائرة على طريق سريع (فيديو)
lebanon 24
10/12/2025 12:30:39 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو من الناقورة... طائرة إسرائيليّة استهدفت سيارة
lebanon 24
10/12/2025 12:30:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق خربة سلم
lebanon 24
10/12/2025 12:30:39 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرة وزير الدفاع الأميركي تهبط اضطراريا في بريطانيا.. هذا ما حصل
lebanon 24
10/12/2025 12:30:39 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

على متن الطائرة

الطريق السريع

ولاية فلوريدا

جزيرة ميريت

على الطريق

فلوريدا

تويوتا

جزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:24 | 2025-12-10
05:06 | 2025-12-10
04:38 | 2025-12-10
04:02 | 2025-12-10
03:55 | 2025-12-10
03:53 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24