المعارك الحدودية مستمرة بين تايلاند وكمبوديا وإجلاء مئات الآلاف

استمرت الاشتباكات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا، من دون أي علامات على التراجع، في ظل معاناة مئات الآلاف من الذين تكدسوا في ملاجئ مؤقتة.

وجاءت الاشتباكات، الناتجة عن نزاعات إقليمية طويلة الأمد، بعد مناوشة ، أسفرت عن إصابة جنديين تايلانديين، وانتهكت وقفا لإطلاق دفع به الرئيس الأميركي ، منهيا 5 أيام من القتال في الماضي.



وقال إنه يتوقع التحدث هاتفيا مع قائدي البلدين، الخميس، معبرا عن ثقته في أنه سيتمكن مرة أخرى من إقناع الطرفين بوقف القتال.



وأضاف في حديث مع الصحفيين: "أعتقد أنني أستطيع جعلهم يتوقفون عن القتال. من يستطيع فعل ذلك غيري؟"، معيدا التأكيد على ادعائه بأنه ساهم في حل 8 صراعات حول العالم منذ عودته إلى .

وقال: "بين الحين والآخر، يظهر صراع صغير وأضطر لإطفاء هذه الشرارة".لكن رئيس وزراء تايلاند أنوتين شارنفيراكول تعهد بمواصلة القتال، في حين توعد القوي في كمبوديا هون سن برد قوي.وقتل أكثر من 12 شخصا في المعارك الأخيرة، وتم إجلاء نحو 400 ألف شخص مع استمرار المعارك في 4 محافظات حدودية تايلاندية، حسبما أفاد المتحدث العسكري سوراسان كونجسيري.وقالت كمبوديا إن أكثر من 127 ألفا من تم إجلاؤهم، بحسب .وأفاد جيش تايلاند أن الضحايا شملوا 5 جنود قتلى وعشرات الجرحى، بينما أعلنت كمبوديا مقتل 9 مدنيين، من بينهم رضيع، وإصابة 46 آخرين.