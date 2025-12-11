العفو الدولية: حماس ارتكبت جرائم ضد الإنسانية

اتهمت اليوم، الخميس حركة وفصائل فلسطينية مسلّحة أخرى بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجوم السابع من تشرين الأول 2023 الذي أشعل الحرب في ، وما تلاه من أحداث.

Advertisement

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير من 173 صفحة إن "الجماعات المسلحة ارتكبت انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية خلال هجماتها في جنوب التي بدأت في 7 تشرين الأول 2023".وهي المرة الأولى تتهم منظمة العفو حماس وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، علما أنها اتهمتها في تقرير سابق بارتكاب جرائم حرب.