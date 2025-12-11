تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
العفو الدولية: حماس ارتكبت جرائم ضد الإنسانية
Lebanon 24
11-12-2025
|
01:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتهمت
منظمة العفو الدولية
اليوم، الخميس حركة
حماس
وفصائل فلسطينية مسلّحة أخرى بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجوم السابع من تشرين الأول 2023 الذي أشعل الحرب في
قطاع غزة
، وما تلاه من أحداث.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير من 173 صفحة إن "الجماعات
الفلسطينية
المسلحة ارتكبت انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية خلال هجماتها في جنوب
إسرائيل
التي بدأت في 7 تشرين الأول 2023".
وهي المرة الأولى تتهم منظمة العفو حماس وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، علما أنها اتهمتها في تقرير سابق بارتكاب جرائم حرب.
Advertisement
