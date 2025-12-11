تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بعد انتخاب إلهان عمر وزهران ممداني.. ماسك يحذر من "التحول إلى حفرة الجحيم الشيوعي"

Lebanon 24
11-12-2025 | 02:54
تطرق الملياردير الأميركي إيلون ماسك إلى انتخاب النائبة إلهان عمر وعمدة نيويورك زهران ممداني، محذرا من "التحول إلى حفرة الجحيم الشيوعي". 

وقال ماسك في مقابلة مع مساعدته المؤثرة المحافظة كاتي ميلر أمس الأربعاء، إن "إلهان عمر انتخبت لعضوية الكونغرس من جانب مجموعة كبيرة من الأشخاص من الصومال، في ولاية مينيسوتا البعيدة جدا عن الصومال".

كما استشهد بممداني، الذي "انتخب ليكون عمدة، لكن من أغلبية من الأشخاص غير المولودين في أميركا".

وتابع: "لا أريد أن نتحول إلى ما يشبه حفرة الجحيم الشيوعي".

وكان ماسك اتهم عمر بـ"الخيانة العظمى"، بسبب تصريحات سابقة تعهدت فيها بحماية مصالح الصوماليين في الولايات المتحدة، مؤكدة أن الإدارة ستفعل ما تطلبه منها.

وقبل نشر المقابلة، كتب ماسك على منصة "إكس"، معيدا نشر مقطع فيديو لعمر وهي تتحدث إلى ناخبين صوماليين في مينيسوتا عام 2024: "هذا يبدو كخيانة عظمى".

وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر الإنترنت، وزاد من ذلك إعادة نشره من جانب الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، الأربعاء.
الولايات المتحدة

إيلون ماسك

سبيس إكس

الكونغرس

الصومال

ان ماسك

نيويورك

إنترنت

