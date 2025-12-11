بعد انتخاب إلهان عمر وزهران ممداني.. ماسك يحذر من "التحول إلى حفرة الجحيم الشيوعي"



تطرق الملياردير الأميركي إلى انتخاب النائبة إلهان عمر وعمدة زهران ممداني، محذرا من "التحول إلى حفرة الجحيم الشيوعي".



وقال في مقابلة مع مساعدته المؤثرة المحافظة كاتي ميلر أمس الأربعاء، إن "إلهان عمر انتخبت لعضوية من جانب مجموعة كبيرة من الأشخاص من ، في ولاية مينيسوتا البعيدة جدا عن الصومال".



كما استشهد بممداني، الذي "انتخب ليكون عمدة، لكن من أغلبية من الأشخاص غير المولودين في أميركا".



وتابع: "لا أريد أن نتحول إلى ما يشبه حفرة الجحيم الشيوعي".



وكان ماسك اتهم عمر بـ"الخيانة العظمى"، بسبب تصريحات سابقة تعهدت فيها بحماية مصالح الصوماليين في ، مؤكدة أن الإدارة ستفعل ما تطلبه منها.



وقبل نشر المقابلة، كتب ماسك على منصة "إكس"، معيدا نشر مقطع فيديو لعمر وهي تتحدث إلى ناخبين صوماليين في مينيسوتا عام 2024: "هذا يبدو كخيانة عظمى".



وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر الإنترنت، وزاد من ذلك إعادة نشره من جانب الرئيس التنفيذي لشركتي " " و" "، الأربعاء.



