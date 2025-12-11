بعد الغاء قانون قيصر ورفع العقوبات.. الاحتفالات تعم سوريا

عمت الاحتفالات عدة مدن ، بعد إقرار الأميركي إلغاء قانون .



حيث نزل آلاف المواطنين للشوارع، تعبيرا عن فرحتهم في احتفالات شعبية في عدد من المدن، اليوم الخميس، عقب تصويت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية لصالح إلغاء قانون قيصر ورفع المفروضة على البلاد منذ سنوات، بما يمنح بارقة أمل لإنعاش الاقتصاد السوري وتخفيف معاناة السوريين.

وشهدت ساحة الأمويين في العاصمة احتفالات واسعة، رفع فيها مواطنون الأعلام ورددوا هتافات عبّرت عن فرحتهم بقرار إلغاء القانون.



وفي حمص وسط البلاد، توافد محتفلون بإلغاء قانون قيصر إلى ساحة الساعة مرددين هتافات فرحة برفع العقوبات.



في حين جابت احتفالية شوارع وساحات وحماة فرحا بالتصويت على إلغاء القانون.