Najib Mikati
إقتصاد

الصين تهاجم رسوم المكسيك "الحمائية".. وبكين تلوّح بتحقيق تجاري مضاد

Lebanon 24
11-12-2025 | 05:27
حضّت بكين، الخميس، المكسيك على إعادة النظر في مشروع قانون أقرّه مجلس الشيوخ المكسيكي يقضي برفع الرسوم الجمركية إلى 50% اعتباراً من الأول من كانون الثاني، على أكثر من 1400 بند استيراد تشمل السيارات وقطع الغيار والمنسوجات والصلب والبلاستيك والأحذية والأجهزة المنزلية، ما يطاول دولاً لا تربطها بالمكسيك اتفاقات تجارة حرة مثل الصين وتايلاند والهند وكوريا الجنوبية وإندونيسيا.

الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم دافعت عن الإجراء بوصفه خطوة لدعم الإنتاج المحلي، فيما وصفت وزارة التجارة الصينية هذه الزيادات بأنها "أحادية وحمائية"، مؤكدة معارضتها لأي رفع منفرد للرسوم، وكاشفة عن تحقيق جارٍ بشأن الحواجز التجارية والاستثمارية ضد المكسيك "لحماية مصالح الصناعات الصينية".
 
وتأتي الخطوة المكسيكية وسط ضغوط أميركية متزايدة، في ظل تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 8 كانون الأول، بفرض رسوم بنسبة 5% على الصادرات المكسيكية على خلفية نزاع تقاسم المياه بموجب معاهدة 1944، في وقت تبقى الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول للمكسيك بحجم تبادل سنوي يبلغ 334 مليار دولار، مقابل تجارة ثنائية مع الصين تقارب 139 مليار دولار. (الاناضول)
إقتصاد

عربي-دولي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

مجلس الشيوخ

الصينية

دونالد

ترامب

الهند

