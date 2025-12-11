الصين تهاجم رسوم المكسيك "الحمائية".. وبكين تلوّح بتحقيق تجاري مضاد

حضّت ، الخميس، المكسيك على إعادة النظر في مشروع قانون أقرّه المكسيكي يقضي برفع الرسوم الجمركية إلى 50% اعتباراً من الأول من كانون الثاني، على أكثر من 1400 بند استيراد تشمل السيارات وقطع الغيار والمنسوجات والصلب والبلاستيك والأحذية والأجهزة المنزلية، ما يطاول دولاً لا تربطها بالمكسيك اتفاقات تجارة حرة مثل وتايلاند والهند وكوريا الجنوبية وإندونيسيا.



الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم دافعت عن الإجراء بوصفه خطوة لدعم الإنتاج المحلي، فيما وصفت وزارة التجارة هذه الزيادات بأنها "أحادية وحمائية"، مؤكدة معارضتها لأي رفع منفرد للرسوم، وكاشفة عن تحقيق جارٍ بشأن الحواجز التجارية والاستثمارية ضد المكسيك "لحماية مصالح الصناعات الصينية".

وتأتي الخطوة المكسيكية وسط ضغوط أميركية متزايدة، في ظل تهديد الرئيس الأميركي ، في 8 كانون الأول، بفرض رسوم بنسبة 5% على الصادرات المكسيكية على خلفية نزاع تقاسم المياه بموجب معاهدة 1944، في وقت تبقى الشريك التجاري الأول للمكسيك بحجم تبادل سنوي يبلغ 334 مليار دولار، مقابل تجارة ثنائية مع الصين تقارب 139 مليار دولار. (الاناضول)