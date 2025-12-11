تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ترامب يتحدث عن "كلمات قوية" مع الأوروبيين.. وضغوط جديدة حول حرب أوكرانيا

Lebanon 24
11-12-2025 | 09:18
Doc-P-1453736-639010667407524081.png
Doc-P-1453736-639010667407524081.png photos 0
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّه تبادل "كلمات قوية جداً" مع القادة الأوروبيين بشأن أوكرانيا، في اتصال هاتفي جرى يوم الأربعاء 10 كانون الأول.

وأوضح ترامب، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس"، أنّه ناقش الملف الأوكراني مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، قائلاً: "تحدثنا عن أوكرانيا بكلمات قوية للغاية".

وأضاف أنّه كانت هناك "خلافات بسيطة حول بعض الأشخاص"، مشيراً إلى أنّه يريد توضيح بعض النقاط قبل المشاركة في أي لقاء مرتقب، وقال: "يريدون منا حضور اجتماع خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا، وسنتخذ قرارنا بناءً على ما سيقدمونه. لا نريد إضاعة الوقت".

وجدد ترامب تلميحه إلى إمكانية تراجع بلاده عن الانخراط في الحرب، محمّلاً المسؤولية لسلفه جو بايدن، وأضاف: "أحياناً يجب ترك الناس يتقاتلون، وأحياناً لا. لكن المشكلة في تركهم يتقاتلون هي أنك تخسر آلاف الأشخاص أسبوعياً. هذا أمر سخيف".

من جهتها، أوضحت برلين أن الاتصال بين ستارمر وماكرون وميرتس مع ترامب تناول سبل تحقيق السلام في أوكرانيا، ونُقل عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس أن القادة رأوا في هذه المرحلة "لحظة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا وللأمن المشترك في المنطقة الأوروبية الأطلسية".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن في وقت سابق أنّ هذا الأسبوع سيشهد مزيداً من الاتصالات والاجتماعات مع شركاء كييف، قد تفضي إلى تطورات جديدة على صعيد الجهود الرامية لإنهاء الحرب.
