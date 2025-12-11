تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

موسكو تعلن سقوط سيفيرسك.. وبوتين يشيد بـ"ديناميكية إيجابية" على الجبهة

Lebanon 24
11-12-2025 | 09:43
A-
A+
Doc-P-1453747-639010682297066149.png
Doc-P-1453747-639010682297066149.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقّى تقريراً يفيد باكتمال سيطرة القوات الروسية على مدينة سيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، في إطار العملية العسكرية المستمرة في أوكرانيا.

وأوضح بيسكوف أنّ بوتين، وخلال اجتماع خُصِّص لبحث تطورات الميدان، تحدّث عن "ديناميكية إيجابية ملحوظة على جميع الاتجاهات"، واصفاً المسار العام للتقدّم العسكري بـ"الإيجابي"، في إشارة إلى إحكام السيطرة على مواقع تُعدّ استراتيجية، وبينها سيفيرسك.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع تقريباً من تأكيد وزارة الدفاع الروسية أنّ قواتها كانت تضيق الخناق على محور سيفيرسك عبر هجوم تدريجي مدعوم بالمدفعية والطائرات المسيّرة، بهدف قطع آخر خطوط الإمداد الأوكرانية، مع الإبقاء في حينه على ممر واحد عبر سفيتابوكروفسك. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاختيار تشيد بـ"قمة المرأة"
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:17:54 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي يعلن: "حماس" ستلتحق بـ"حزب الله" خلال أي حرب!
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:17:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلومبرغ": أوكرانيا في محادثات إيجابية لشراء صواريخ "توماهوك" وأسلحة أخرى بعيدة المدى
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:17:54 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب الياس حنكش: الديمقراطية هي خلق ديناميكية معيّنة داخل مجلس النواب وهناك لجانٌ لا تنتج وأعضاء يجب أن يتغيّروا
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:17:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

فلاديمير بوتي

وزارة الدفاع

روسيا اليوم

الأوكرانية

أوكرانيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:15 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:51 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:49 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:34 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:15 | 2025-12-11
Lebanon24
12:51 | 2025-12-11
Lebanon24
12:49 | 2025-12-11
Lebanon24
12:34 | 2025-12-11
Lebanon24
12:30 | 2025-12-11
Lebanon24
12:26 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24