أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنّ تلقّى تقريراً يفيد باكتمال سيطرة القوات الروسية على مدينة سيفيرسك في دونيتسك الشعبية، في إطار العملية العسكرية المستمرة في .



وأوضح بيسكوف أنّ ، وخلال اجتماع خُصِّص لبحث تطورات الميدان، تحدّث عن "ديناميكية إيجابية ملحوظة على جميع الاتجاهات"، واصفاً المسار العام للتقدّم العسكري بـ"الإيجابي"، في إشارة إلى إحكام السيطرة على مواقع تُعدّ استراتيجية، وبينها سيفيرسك.



ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع تقريباً من تأكيد الروسية أنّ قواتها كانت تضيق الخناق على محور سيفيرسك عبر هجوم تدريجي مدعوم بالمدفعية والطائرات المسيّرة، بهدف قطع آخر خطوط الإمداد ، مع الإبقاء في حينه على ممر واحد عبر سفيتابوكروفسك. (روسيا اليوم)

