موسكو تعلن سقوط سيفيرسك.. وبوتين يشيد بـ"ديناميكية إيجابية" على الجبهة
11-12-2025
|
09:43
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنّ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
تلقّى تقريراً يفيد باكتمال سيطرة القوات الروسية على مدينة سيفيرسك في
جمهورية
دونيتسك الشعبية، في إطار العملية العسكرية المستمرة في
أوكرانيا
.
وأوضح بيسكوف أنّ
بوتين
، وخلال اجتماع خُصِّص لبحث تطورات الميدان، تحدّث عن "ديناميكية إيجابية ملحوظة على جميع الاتجاهات"، واصفاً المسار العام للتقدّم العسكري بـ"الإيجابي"، في إشارة إلى إحكام السيطرة على مواقع تُعدّ استراتيجية، وبينها سيفيرسك.
ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع تقريباً من تأكيد
وزارة الدفاع
الروسية أنّ قواتها كانت تضيق الخناق على محور سيفيرسك عبر هجوم تدريجي مدعوم بالمدفعية والطائرات المسيّرة، بهدف قطع آخر خطوط الإمداد
الأوكرانية
، مع الإبقاء في حينه على ممر واحد عبر سفيتابوكروفسك. (روسيا اليوم)
