تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

صفقة أميركية – سورية جديدة.. و"قسد" بين دمجٍ قسري وحكمٍ ذاتي مهدَّد

Lebanon 24
11-12-2025 | 10:09
A-
A+
Doc-P-1453760-639010700533363539.png
Doc-P-1453760-639010700533363539.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تدخل القوات الأميركية في سوريا مرحلة شديدة التعقيد بعد عام على سقوط بشار الأسد وصعود الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي بات يُقدَّم في واشنطن كشريك رئيسي للبيت الأبيض، فيما يبقى مستقبل مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مفتوحاً على مساومات صعبة، حسب موقع "Miami herald".
وبقول الموقع:" القيادة الجديدة في دمشق، التي تنقلب جذرياً على موقف النظام السابق الرافض للوجود الأميركي، تسعى إلى تحويل هذا الوجود إلى شراكة أمنية رسمية مع البنتاغون، تشمل التعاون في محاربة تنظيم "داعش" وإعادة ترتيب شمال وشرق سوريا. لكن ذلك يصطدم بطموح "قسد" إلى استمرار الإدارة الذاتية التي رسّختها خلال الحرب، وبضغوط تركية وسورية متزايدة لدفعها نحو الاندماج في الجيش السوري الجديد والتخلّي عن أي صيغة فدرالية واسعة على غرار إقليم كردستان العراق".

أضاف:" مسؤولون أميركيون سابقون، بينهم وليام روبوك وجيمس جيفري وجوزيف فوتيل، يرون أن واشنطن مضطرة لاستخدام نفوذها لإخراج هذا الملف من الجمود: دمج وحدات "قسد" ضمن تشكيلات الجيش السوري مع الإبقاء على مستوى من الحكم المحلي والأمن الذاتي في المحافظات الشمالية الشرقية، وبالتوازي توحيد الجهد العسكري ضد "داعش". لكن هؤلاء يحذّرون في الوقت نفسه من "عوائق كبيرة" تتعلق بالاستقلال السياسي للإدارة الذاتية، وآليات القيادة والسيطرة العسكرية، والاختلاف الأيديولوجي بين نموذج "قسد" العلماني – ذي الحضور النسائي الواسع – وبين رؤية الدولة المركزية".

وقال:" دمشق من جهتها تروّج لـ"صفقة أوسع" مع واشنطن: شرعنة الوجود الأميركي عبر اتفاق رسمي، مقابل إشراك شركات أميركية في إعادة تأهيل وتشغيل حقول النفط والغاز في الشمال الشرقي، بما يضمن عوائد اقتصادية للطرفين ويفتح الباب أمام استثمارات أوسع في إعادة الإعمار. في الخلفية، تتحرك إسرائيل كلاعب ضاغط إضافي؛ تكثّف ضرباتها في سوريا وتُلوّح بورقة حماية الدروز في الجنوب، ما يربك مسار التقارب الأميركي – السوري. وبينما يحاول البيت الأبيض الموازنة بين شراكته التاريخية مع تل أبيب وانفتاحه على القيادة الجديدة في دمشق، يحذّر دبلوماسيون وخبراء من أن حسابات إسرائيل "لا تتطابق بالكامل" مع الرؤية الأميركية، وأن أي انزلاق في الجنوب أو الجولان قد يعرقل مسار التسوية الناشئ برمّته".

وختم:" في المحصلة، تبدو واشنطن أمام معادلة دقيقة: تثبيت قيادة سورية جديدة تعتبرها فرصة لإعادة رسم الخريطة الإقليمية، من دون التخلي عن تحالفها مع «قسد»، ودون السماح لإسرائيل أو تركيا بتحويل الشمال والجنوب إلى ساحتي اشتباك دائم، في وقت لا تزال فيه «داعش» والخراب الاقتصادي وملفات اللاجئين تهدد كل ما تحقق حتى الآن".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
واشنطن تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية: مرحلة جديدة في الصحراء
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:18:01 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: دمج "قسد" في الجيش السوري يعزز الأمن
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:18:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"قسد" تتعهد بتسريع دمج قواتها في الدولة السورية
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:18:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع لواشنطن بوست: مصالح فردية لجماعات تسعى للاستقلال أو الحكم الذاتي
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:18:01 Lebanon 24 Lebanon 24

البيت الأبيض

إسرائيل

من جهته

✨ الخلف

الشمالي

واشنطن

الشمال

سوريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:15 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:51 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:49 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:34 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:15 | 2025-12-11
Lebanon24
12:51 | 2025-12-11
Lebanon24
12:49 | 2025-12-11
Lebanon24
12:34 | 2025-12-11
Lebanon24
12:30 | 2025-12-11
Lebanon24
12:26 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24