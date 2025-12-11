الصين تشغل أكبر منظومة حوسبة ذكاء اصطناعي في العالم

أعلنت تفعيل ما تصفه بأنه أضخم منظومة حوسبة ذكاء اصطناعي موزعة في العالم، بقدرة تمتد عبر مساحة تبلغ 1,243 ميلاً، وتعمل بكفاءة تصل إلى 98% من أداء مركز بيانات واحد، رغم تباعد مواقع مراكز الحوسبة المرتبطة بالمنصة.



ودخلت المنظومة، المعروفة باسم "منشأة اختبار الشبكات المستقبلية" (FNTF)، الخدمة رسمياً في 3 كانون الأول، لتربط مراكز بيانات منتشرة في عشرات المدن عبر شبكة ضوئية فائقة السرعة، ما يسمح لها بالعمل ككيان واحد يشبه حاسوباً عملاقاً موحداً.



وأوضح لـيو يونجي، عضو والمدير العام للمشروع، \لصحيفة "العلوم والتكنولوجيا اليومية" أن المنظومة تمثل نقلة نوعية للتطبيقات التي تحتاج إلى سرعة متناهية، مثل تدريب نماذج الكبيرة، الطب عن بُعد، والصناعات المعتمدة على الزمن الحقيقي.



وقال يونجي: "تدريب نموذج ضخم يحوي مئات المليارات من المعاملات يتطلب عادةً أكثر من 500 ألف دورة تدريبية،على شبكتنا الحتمية، تستغرق الواحدة 16 ثانية فقط، بدون هذه الشبكة، سيضاف أكثر من 20 ثانية لكل دورة، ما قد يعني شهوراً إضافية من التدريب."

وبحسب القائمين على المشروع، تحقق المنصة كفاءة تشغيل تقارب 98% مقارنة بعنقود حوسبة موحد، ما يمكنها من تنفيذ مهام ضخمة تشمل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، إدارة عمليات صناعية لحظية، وتقديم خدمات طبية عن بُعد بدقة عالية.



كما تسهم في خفض تكاليف التدريب وتعزيز قدرات التطوير المحلي داخل الصين. (العربية)