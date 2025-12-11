تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
7
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الصين تشغل أكبر منظومة حوسبة ذكاء اصطناعي في العالم
Lebanon 24
11-12-2025
|
10:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
الصين
تفعيل ما تصفه بأنه أضخم منظومة حوسبة ذكاء اصطناعي موزعة في العالم، بقدرة تمتد عبر مساحة تبلغ 1,243 ميلاً، وتعمل بكفاءة تصل إلى 98% من أداء مركز بيانات واحد، رغم تباعد مواقع مراكز الحوسبة المرتبطة بالمنصة.
ودخلت المنظومة، المعروفة باسم "منشأة اختبار الشبكات المستقبلية" (FNTF)، الخدمة رسمياً في 3 كانون الأول، لتربط مراكز بيانات منتشرة في عشرات المدن عبر شبكة ضوئية فائقة السرعة، ما يسمح لها بالعمل ككيان واحد يشبه حاسوباً عملاقاً موحداً.
وأوضح لـيو يونجي، عضو
الأكاديمية الصينية للهندسة
والمدير العام للمشروع، \لصحيفة "العلوم والتكنولوجيا اليومية" أن المنظومة تمثل نقلة نوعية للتطبيقات التي تحتاج إلى سرعة متناهية، مثل تدريب نماذج
الذكاء الاصطناعي
الكبيرة، الطب عن بُعد، والصناعات المعتمدة على الزمن الحقيقي.
وقال يونجي: "تدريب نموذج ضخم يحوي مئات المليارات من المعاملات يتطلب عادةً أكثر من 500 ألف دورة تدريبية،على شبكتنا الحتمية، تستغرق
الدورة
الواحدة 16 ثانية فقط، بدون هذه الشبكة، سيضاف أكثر من 20 ثانية لكل دورة، ما قد يعني شهوراً إضافية من التدريب."
وبحسب القائمين على المشروع، تحقق المنصة كفاءة تشغيل تقارب 98% مقارنة بعنقود حوسبة موحد، ما يمكنها من تنفيذ مهام ضخمة تشمل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، إدارة عمليات صناعية لحظية، وتقديم خدمات طبية عن بُعد بدقة عالية.
كما تسهم في خفض تكاليف التدريب وتعزيز قدرات التطوير المحلي داخل الصين. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصين تكشف نموذج ذكاء اصطناعي لاستكشاف أعماق البحار
Lebanon 24
الصين تكشف نموذج ذكاء اصطناعي لاستكشاف أعماق البحار
11/12/2025 20:18:07
11/12/2025 20:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يستعد لإقرار منظومة موحّدة لضبط تنظيم الذكاء الاصطناعي في أميركا
Lebanon 24
ترامب يستعد لإقرار منظومة موحّدة لضبط تنظيم الذكاء الاصطناعي في أميركا
11/12/2025 20:18:07
11/12/2025 20:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أكبر حاسوب للذكاء الإصطناعي في العالم... من أطلقه و لماذا الآن؟
Lebanon 24
أكبر حاسوب للذكاء الإصطناعي في العالم... من أطلقه و لماذا الآن؟
11/12/2025 20:18:07
11/12/2025 20:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ذكاء اصطناعي بهوية عربية وخصوصية عالية: ماذا نعرف عن "ثورة"؟
Lebanon 24
ذكاء اصطناعي بهوية عربية وخصوصية عالية: ماذا نعرف عن "ثورة"؟
11/12/2025 20:18:07
11/12/2025 20:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
تكنولوجيا وعلوم
الأكاديمية الصينية للهندسة
الأكاديمية الصينية
الذكاء الاصطناعي
المدير العام
أكاديمية
المستقبل
الصينية
ليو يو
تابع
قد يعجبك أيضاً
أولمرت يتهم الجيش والشرطة بالتقاعس... العنف الاستيطاني خارج السيطرة
Lebanon 24
أولمرت يتهم الجيش والشرطة بالتقاعس... العنف الاستيطاني خارج السيطرة
13:15 | 2025-12-11
11/12/2025 01:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
في مصر... توقيف سائق مسؤول بارز ماذا ضبطت الشرطة بحوزته؟
Lebanon 24
في مصر... توقيف سائق مسؤول بارز ماذا ضبطت الشرطة بحوزته؟
12:51 | 2025-12-11
11/12/2025 12:51:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ساحل العاج تطلب تدخّل ترامب… طائرات تجسس أميركية لملاحقة "القاعدة"
Lebanon 24
ساحل العاج تطلب تدخّل ترامب… طائرات تجسس أميركية لملاحقة "القاعدة"
12:49 | 2025-12-11
11/12/2025 12:49:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير العفو الدولية يتهم حماس بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
Lebanon 24
تقرير العفو الدولية يتهم حماس بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
12:34 | 2025-12-11
11/12/2025 12:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية: يتعين على بريطانيا الكشف عن طبيعة مهمة الجندي البريطاني الذي قتل في أوكرانيا يوم أمس
Lebanon 24
الخارجية الروسية: يتعين على بريطانيا الكشف عن طبيعة مهمة الجندي البريطاني الذي قتل في أوكرانيا يوم أمس
12:30 | 2025-12-11
11/12/2025 12:30:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
Lebanon 24
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
08:38 | 2025-12-11
11/12/2025 08:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
07:14 | 2025-12-11
11/12/2025 07:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
14:59 | 2025-12-10
10/12/2025 02:59:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
04:39 | 2025-12-11
11/12/2025 04:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مُغطى بمادة لزجة.. الدولار الأسود يغزو لبنان فاحذروا (فيديو)
Lebanon 24
مُغطى بمادة لزجة.. الدولار الأسود يغزو لبنان فاحذروا (فيديو)
16:44 | 2025-12-10
10/12/2025 04:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:15 | 2025-12-11
أولمرت يتهم الجيش والشرطة بالتقاعس... العنف الاستيطاني خارج السيطرة
12:51 | 2025-12-11
في مصر... توقيف سائق مسؤول بارز ماذا ضبطت الشرطة بحوزته؟
12:49 | 2025-12-11
ساحل العاج تطلب تدخّل ترامب… طائرات تجسس أميركية لملاحقة "القاعدة"
12:34 | 2025-12-11
تقرير العفو الدولية يتهم حماس بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
12:30 | 2025-12-11
الخارجية الروسية: يتعين على بريطانيا الكشف عن طبيعة مهمة الجندي البريطاني الذي قتل في أوكرانيا يوم أمس
12:26 | 2025-12-11
قرب سواحل فنزويلا... قاذفة قنابل أميركيّة حلّقت اليوم لمدّة ساعة فوق البحر الكاريبيّ
فيديو
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
11/12/2025 20:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
11/12/2025 20:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
11/12/2025 20:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24