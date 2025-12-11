من "أماكن كارثية" إلى "شعب صامد".. وزير الدفاع الصومالي يردّ على ترامب

رفض الصومالي أحمد معلم فقي، تصريحات الرئيس الأميركي بحق الصوماليين، مؤكداً أن شعبه "لن يقبل التقليل من شأنه" مهما كانت الظروف.



ففي رسالة خطية إلى وكالة " "، دعا فقي إلى الانشغال بتنفيذ تعهداته أمام الناخبين "بدلاً من الانشغال بالصومال"، مشيراً في الوقت نفسه إلى تقدير بلاده للدعم العسكري الأميركي في الحرب ضد الجماعات المتشددة المرتبطة بتنظيم " ".



لكن الوزير شدّد على أن هذا التعاون لا يبرر الإساءة للشعب الصومالي، قائلاً إن الصوماليين معروفون حول العالم بـ"عملهم الجاد" وبقدرتهم على "الصمود في مواجهة الشدائد"، لافتاً إلى أنهم واجهوا عبر العقود "مصاعب كثيرة وأعداءً ينكرون حقهم في الوجود ويقتلونهم ويهينونهم"، ومع ذلك "تخطوا كل ذلك وتمكنوا من النجاة".



وتأتي هذه المواقف رداً على خطاب لترامب خلال تجمع في ، هاجم فيه الهجرة من دول "العالم الثالث"، قائلاً إن "تستقبل دائماً أشخاصاً من "، وواصفاً البلاد بأنها "أماكن كارثية، قذرة ومقززة ومليئة بالجريمة"، مضيفاً أن "الشيء يجيدونه هو ملاحقة السفن" في إشارة إلى القرصنة قبالة السواحل الصومالية.



ردّ فقي وضع هذه التصريحات في خانة الإهانات غير المقبولة، مؤكداً تمسك الصوماليين بصورة شعبٍ نجا من الحروب والفوضى ورفض أن يُختَزل في خطاب سياسي يقوم على التحقير والتشويه. (سكاي نيوز)

