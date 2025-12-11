تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
7
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
سرقة في متحف بريطاني.. 600 قطعة أثرية اختفت وتكتم يطرح علامات استفهام
Lebanon 24
11-12-2025
|
10:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شرطة مقاطعة آيفون أند
سومرست
في
بريطانيا
عن تعرّض متحف
الإمبراطورية
والكومنولث في مدينة
بريستول
لعملية سرقة طالت أكثر من 600 قطعة، وذلك بعد نحو 75 يوماً من وقوع الحادثة في ليل 25 أيلول الماضي.
وأوضحت السلطات أنّ القطع المسروقة تتمتع بـ"قيمة ثقافية كبيرة"، من دون
الكشف عن
طبيعتها بالتفصيل أو عن قيمتها المادية، واكتفت بالتأكيد أنّ عملية السطو نُفّذت بشكل منظم بعد اقتحام المتحف ليلاً، فيما امتنعت عن توضيح كيفية الاختراق الأمني أو الإجراءات التي سبقت الحادث.
إعلان الواقعة بعد مرور أكثر من شهرين أثار تساؤلات إضافية حول سبب التكتم طوال هذه الفترة، في وقت تواصل الشرطة تحقيقاتها لتحديد هوية الفاعلين ومحاولة تعقب المقتنيات المسروقة، وسط مخاوف من تهريبها أو بيعها في السوق السوداء للآثار. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غياب نائب طرابلسي يطرح علامات استفهام
Lebanon 24
غياب نائب طرابلسي يطرح علامات استفهام
11/12/2025 20:18:21
11/12/2025 20:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية متحف اللوفر: كيف سقط اللصان وأين اختفت المجوهرات؟
Lebanon 24
عملية متحف اللوفر: كيف سقط اللصان وأين اختفت المجوهرات؟
11/12/2025 20:18:21
11/12/2025 20:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
السلطات الفرنسية تعلن توقيف 4 أشخاص آخرين على خلفية سرقة مجوهرات من متحف اللوفر في باريس
Lebanon 24
السلطات الفرنسية تعلن توقيف 4 أشخاص آخرين على خلفية سرقة مجوهرات من متحف اللوفر في باريس
11/12/2025 20:18:21
11/12/2025 20:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام فرنسية: القبض على رابع المشتبهين بتنفيذ سرقة متحف اللوفر
Lebanon 24
وسائل إعلام فرنسية: القبض على رابع المشتبهين بتنفيذ سرقة متحف اللوفر
11/12/2025 20:18:21
11/12/2025 20:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
الإمبراطورية
روسيا اليوم
الإمبراطور
بريطانيا
الكشف عن
بريستول
سومرست
روسيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
أولمرت يتهم الجيش والشرطة بالتقاعس... العنف الاستيطاني خارج السيطرة
Lebanon 24
أولمرت يتهم الجيش والشرطة بالتقاعس... العنف الاستيطاني خارج السيطرة
13:15 | 2025-12-11
11/12/2025 01:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
في مصر... توقيف سائق مسؤول بارز ماذا ضبطت الشرطة بحوزته؟
Lebanon 24
في مصر... توقيف سائق مسؤول بارز ماذا ضبطت الشرطة بحوزته؟
12:51 | 2025-12-11
11/12/2025 12:51:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ساحل العاج تطلب تدخّل ترامب… طائرات تجسس أميركية لملاحقة "القاعدة"
Lebanon 24
ساحل العاج تطلب تدخّل ترامب… طائرات تجسس أميركية لملاحقة "القاعدة"
12:49 | 2025-12-11
11/12/2025 12:49:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير العفو الدولية يتهم حماس بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
Lebanon 24
تقرير العفو الدولية يتهم حماس بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
12:34 | 2025-12-11
11/12/2025 12:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية: يتعين على بريطانيا الكشف عن طبيعة مهمة الجندي البريطاني الذي قتل في أوكرانيا يوم أمس
Lebanon 24
الخارجية الروسية: يتعين على بريطانيا الكشف عن طبيعة مهمة الجندي البريطاني الذي قتل في أوكرانيا يوم أمس
12:30 | 2025-12-11
11/12/2025 12:30:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
Lebanon 24
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
08:38 | 2025-12-11
11/12/2025 08:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
07:14 | 2025-12-11
11/12/2025 07:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
14:59 | 2025-12-10
10/12/2025 02:59:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
04:39 | 2025-12-11
11/12/2025 04:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مُغطى بمادة لزجة.. الدولار الأسود يغزو لبنان فاحذروا (فيديو)
Lebanon 24
مُغطى بمادة لزجة.. الدولار الأسود يغزو لبنان فاحذروا (فيديو)
16:44 | 2025-12-10
10/12/2025 04:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:15 | 2025-12-11
أولمرت يتهم الجيش والشرطة بالتقاعس... العنف الاستيطاني خارج السيطرة
12:51 | 2025-12-11
في مصر... توقيف سائق مسؤول بارز ماذا ضبطت الشرطة بحوزته؟
12:49 | 2025-12-11
ساحل العاج تطلب تدخّل ترامب… طائرات تجسس أميركية لملاحقة "القاعدة"
12:34 | 2025-12-11
تقرير العفو الدولية يتهم حماس بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
12:30 | 2025-12-11
الخارجية الروسية: يتعين على بريطانيا الكشف عن طبيعة مهمة الجندي البريطاني الذي قتل في أوكرانيا يوم أمس
12:26 | 2025-12-11
قرب سواحل فنزويلا... قاذفة قنابل أميركيّة حلّقت اليوم لمدّة ساعة فوق البحر الكاريبيّ
فيديو
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
11/12/2025 20:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
11/12/2025 20:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
11/12/2025 20:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24