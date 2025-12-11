تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

سرقة في متحف بريطاني.. 600 قطعة أثرية اختفت وتكتم يطرح علامات استفهام

Lebanon 24
11-12-2025 | 10:39
أعلنت شرطة مقاطعة آيفون أند سومرست في بريطانيا عن تعرّض متحف الإمبراطورية والكومنولث في مدينة بريستول لعملية سرقة طالت أكثر من 600 قطعة، وذلك بعد نحو 75 يوماً من وقوع الحادثة في ليل 25 أيلول الماضي.

وأوضحت السلطات أنّ القطع المسروقة تتمتع بـ"قيمة ثقافية كبيرة"، من دون الكشف عن طبيعتها بالتفصيل أو عن قيمتها المادية، واكتفت بالتأكيد أنّ عملية السطو نُفّذت بشكل منظم بعد اقتحام المتحف ليلاً، فيما امتنعت عن توضيح كيفية الاختراق الأمني أو الإجراءات التي سبقت الحادث.

إعلان الواقعة بعد مرور أكثر من شهرين أثار تساؤلات إضافية حول سبب التكتم طوال هذه الفترة، في وقت تواصل الشرطة تحقيقاتها لتحديد هوية الفاعلين ومحاولة تعقب المقتنيات المسروقة، وسط مخاوف من تهريبها أو بيعها في السوق السوداء للآثار. (روسيا اليوم)
عربي-دولي

منوعات

الإمبراطورية

روسيا اليوم

الإمبراطور

بريطانيا

الكشف عن

بريستول

سومرست

روسيا

