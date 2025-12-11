سرقة في متحف بريطاني.. 600 قطعة أثرية اختفت وتكتم يطرح علامات استفهام

أعلنت شرطة مقاطعة آيفون أند في عن تعرّض متحف والكومنولث في مدينة لعملية سرقة طالت أكثر من 600 قطعة، وذلك بعد نحو 75 يوماً من وقوع الحادثة في ليل 25 أيلول الماضي.



وأوضحت السلطات أنّ القطع المسروقة تتمتع بـ"قيمة ثقافية كبيرة"، من دون طبيعتها بالتفصيل أو عن قيمتها المادية، واكتفت بالتأكيد أنّ عملية السطو نُفّذت بشكل منظم بعد اقتحام المتحف ليلاً، فيما امتنعت عن توضيح كيفية الاختراق الأمني أو الإجراءات التي سبقت الحادث.



إعلان الواقعة بعد مرور أكثر من شهرين أثار تساؤلات إضافية حول سبب التكتم طوال هذه الفترة، في وقت تواصل الشرطة تحقيقاتها لتحديد هوية الفاعلين ومحاولة تعقب المقتنيات المسروقة، وسط مخاوف من تهريبها أو بيعها في السوق السوداء للآثار. (روسيا اليوم)

Advertisement