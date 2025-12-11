تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
هدنة إنسانية الآن.. الإمارات تشدد على وقف القتال وتدفق المساعدات في السودان
Lebanon 24
11-12-2025
|
10:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
جددت دولة
الإمارات
تأكيدها على أولوية التوصل إلى هدنة إنسانية فورية في
السودان
، تمهيداً لوقف دائم لإطلاق النار وعودة المسار السياسي نحو حكومة مدنية مستقلة.
وقالت وزيرة الدولة
الإماراتية
لانا نسيبة، الخميس، في
مؤتمر صحفي
، إن أبوظبي تجري "مشاورات منتظمة بشأن الصراع المروع في السودان"، مرحبةً بقرار
البرلمان
الأوروبي
الداعم لجهود الوساطة، وبمخرجات اجتماع
وزراء الخارجية
الأوروبيين
الذين شددوا على أن "أولوية جهود الوساطة هي التوصل إلى هدنة إنسانية فورية، تليها وقف دائم لإطلاق النار، ثم انتقال إلى حكومة مدنية مستقلة في السودان".
وأكدت نسيبة أن هذا المسار يشكل "الأساس الجوهري لجهود الوساطة" التي تدعمها الإمارات بالكامل، مشيرةً إلى اجتماعات منتظمة مع الشركاء الأوروبيين حول شروط التهدئة. واعتبرت أن بيان المجموعة الرباعية الصادر في أيلول شكّل "خطوة تاريخية" نحو وقف القتال وإنهاء الحرب الأهلية، ورسم "خريطة طريق واقعية للتهدئة"، مؤكدة أن السودان "لا يجب أن يكون له مستقبل تحدده الجماعات المتطرفة ولا أن يتحول إلى دولة هشة يجد فيها الإرهابيون ملاذاً آمناً"، وأن الحكومة المدنية المستقلة هي الطريق إلى "سودان مستقر وآمن".
من جهته
، شدد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش على أن الهدنة الإنسانية في السودان واستمرار تدفق المساعدات دون عوائق "أمران ضروريان"، مؤكداً أن "الحرب لا يمكن لأي طرف أن يحقق فيها نصراً". وأشار، في منشور على منصة "إكس"، إلى أن الإمارات، "وسط الصراع وتراجع الدعم من المانحين"، تتعهد بتقديم 550 مليون دولار لدعم الفئات الأكثر ضعفاً حول العالم، مضيفاً: "في السودان، الهدنة الإنسانية واستمرار المساعدات دون عوائق أمران ضروريان، فهذه الحرب لا يمكن كسبها... حان الوقت لإنهاء الحسابات القاسية لخفض المساعدات". (سكاي نيوز)
