Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

ميانمار تواجه أخطر موجة جوع: أكثر من 12 مليون شخص مهددون العام المقبل

Lebanon 24
11-12-2025 | 10:03
حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أنّ أكثر من 12 مليون شخص في ميانمار مهددون بالجوع الحاد في خلال العام المقبل، مع تفاقم أعمال العنف واتساع موجات النزوح الداخلي.

وبحسب البرنامج، سيواجه نحو مليون شخص مستويات طارئة من الجوع، ما يستدعي تدخلاً فورياً لتأمين مساعدات منقذة للحياة.

وقال مايكل دانفورد، مدير برنامج الأغذية العالمي في ميانمار، إنّ “الصراع والحرمان يتقاطعان ليجرّدا الناس من أبسط مقوّمات البقاء، فيما يظلّ المجتمع الدولي غافلاً عمّا يجري”. وأضاف أنّ الأزمة تُعدّ من “أسوأ أزمات الجوع في العالم وأقلّها حصولاً على التمويل”.

يأتي هذا التحذير فيما تتواصل الاضطرابات الميدانية في معظم أنحاء البلاد، ما يزيد من صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفئات الأكثر تضرّراً.
