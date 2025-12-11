ضبط كميّة كبيرة من المخدرات في بلدة شرّان السوريّة

أعلن " "، أنّ فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب، ألقى القبض على أحد المواطنين في بلدة شرّان في ، وضُبِطَ بحوزته 204 آلاف حبة كبتاغون، إضافة إلى 10 كلغ من مادة الماريجوانا.

وأضاف "تلفزيون " أنّه جرى مصادرة كميّة المخدرات بالكامل وفق الأصول القانونية. (الامارات 24)