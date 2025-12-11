تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بوتين: جنودنا يجهزون "هداياهم" لروسيا مع اقتراب العام الجديد

Lebanon 24
11-12-2025 | 12:19
A-
A+
Doc-P-1453821-639010778422763893.webp
Doc-P-1453821-639010778422763893.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تقديره للقوات المسلحة الروسية، مؤكدًا أن الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا "يعدّون هداياهم للوطن" بالتزامن مع قرب احتفالات العام الجديد.

وقال بوتين في خلال اجتماع مخصّص لمتابعة الوضع في منطقة العمليات العسكرية:"نحن نقترب من العام الجديد، والبلاد بأكملها تستعد له: البعض يجهز الفطائر الحلوة، وآخرون يصهرون الفولاذ لدعم صناعة الدفاع، وهناك من يؤدي مهامه مباشرة على الجبهة، ويقدم هداياه لروسيا، محاربًا ومخاطرًا بحياته." 

كما قدّم رئيس هيئة الأركان الروسية، فاليري غيراسيموف، تقريرًا للرئيس الروسي حول تطورات الميدان، مؤكدًا سيطرة القوات الروسية على بلدتي كوتشيروفكا وكوريلوفكا في مقاطعة خاركوف.

وتواصل القوات الروسية تقدّمها على محاور عدة، في وقت تقول فيه وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية تتكبّد خسائر كبيرة. وأعلنت الوزارة في تقريرها اليومي أن وحدات من "مجموعة قوات الشمال" أكملت السيطرة على بلدة ليمان في مقاطعة خاركوف.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مع اقتراب نهاية العام.. واجه نفسك
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:19:17 Lebanon 24 Lebanon 24
كييف تصف الهجوم الروسي اليوم بأنه "ردٌّ إرهابي من بوتين" على المقترحات الأميركية للسلام
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:19:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يعين "أندريه بوليجا" نائبا لأمين مجلس الأمن الروسي (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:19:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مبعوث بوتين: الجانب الروسي أبلغ الجانب الأميركي بشأن الاختبارات الناجحة لصاروخ "بوريفيستنيك" بالدفع النووي
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:19:17 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

أخبار عاجلة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

فلاديمير بوتي

وزارة الدفاع

الأوكرانية

أوكرانيا

الجبهة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:12 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:03 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:58 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:48 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:38 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:12 | 2025-12-11
Lebanon24
16:03 | 2025-12-11
Lebanon24
16:00 | 2025-12-11
Lebanon24
15:58 | 2025-12-11
Lebanon24
15:48 | 2025-12-11
Lebanon24
15:22 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24