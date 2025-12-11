بوتين: جنودنا يجهزون "هداياهم" لروسيا مع اقتراب العام الجديد

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تقديره للقوات المسلحة الروسية، مؤكدًا أن الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا "يعدّون هداياهم للوطن" بالتزامن مع قرب احتفالات العام الجديد.
وقال بوتين في خلال اجتماع مخصّص لمتابعة الوضع في منطقة العمليات العسكرية:"نحن نقترب من العام الجديد، والبلاد بأكملها تستعد له: البعض يجهز الفطائر الحلوة، وآخرون يصهرون الفولاذ لدعم صناعة الدفاع، وهناك من يؤدي مهامه مباشرة على الجبهة، ويقدم هداياه لروسيا، محاربًا ومخاطرًا بحياته."
كما قدّم رئيس هيئة الأركان الروسية، فاليري غيراسيموف، تقريرًا للرئيس الروسي حول تطورات الميدان، مؤكدًا سيطرة القوات الروسية على بلدتي كوتشيروفكا وكوريلوفكا في مقاطعة خاركوف.
وتواصل القوات الروسية تقدّمها على محاور عدة، في وقت تقول فيه وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية تتكبّد خسائر كبيرة. وأعلنت الوزارة في تقريرها اليومي أن وحدات من "مجموعة قوات الشمال" أكملت السيطرة على بلدة ليمان في مقاطعة خاركوف.