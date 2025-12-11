أعرب عن تقديره للقوات المسلحة الروسية، مؤكدًا أن الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في "يعدّون هداياهم للوطن" بالتزامن مع قرب احتفالات العام الجديد.

وقال في خلال اجتماع مخصّص لمتابعة الوضع في منطقة العمليات العسكرية:"نحن نقترب من العام الجديد، والبلاد بأكملها تستعد له: البعض يجهز الفطائر الحلوة، وآخرون يصهرون الفولاذ لدعم صناعة الدفاع، وهناك من يؤدي مهامه مباشرة على ، ويقدم هداياه لروسيا، محاربًا ومخاطرًا بحياته."

كما قدّم رئيس هيئة الأركان الروسية، فاليري غيراسيموف، تقريرًا للرئيس الروسي حول تطورات الميدان، مؤكدًا سيطرة القوات الروسية على بلدتي كوتشيروفكا وكوريلوفكا في مقاطعة خاركوف.

وتواصل القوات الروسية تقدّمها على محاور عدة، في وقت تقول فيه الروسية إن القوات تتكبّد خسائر كبيرة. وأعلنت الوزارة في تقريرها اليومي أن وحدات من "مجموعة قوات " أكملت السيطرة على بلدة ليمان في مقاطعة خاركوف.