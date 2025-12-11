تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
قرب سواحل فنزويلا... قاذفة قنابل أميركيّة حلّقت اليوم لمدّة ساعة فوق البحر الكاريبيّ
Lebanon 24
11-12-2025
|
12:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت منصة "Flightradar24" للملاحة الجوية، أنّ قاذفة القنابل الاستراتيجية الأميركية "B-52H ستراتوفورتريس" أجرا طلعة جويّة فوق
البحر الكاريبي
بالقرب من السواحل الفنزويلية.
وأضافت المنصة أنّ قاذفة القنابل القادرة على حمل أسلحة نووية، أقلعت من قاعدة "مينوت" الجوية في ولاية
داكوتا
الشمالية، وحلقت لمدة ساعة تقريباً فوق المياه الدولية في البحر الكاريبيّ. (روسيا اليوم)
Advertisement
