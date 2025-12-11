قرب سواحل فنزويلا... قاذفة قنابل أميركيّة حلّقت اليوم لمدّة ساعة فوق البحر الكاريبيّ

أفادت منصة "Flightradar24" للملاحة الجوية، أنّ قاذفة القنابل الاستراتيجية الأميركية "B-52H ستراتوفورتريس" أجرا طلعة جويّة فوق بالقرب من السواحل الفنزويلية.

وأضافت المنصة أنّ قاذفة القنابل القادرة على حمل أسلحة نووية، أقلعت من قاعدة "مينوت" الجوية في ولاية الشمالية، وحلقت لمدة ساعة تقريباً فوق المياه الدولية في البحر الكاريبيّ. (روسيا اليوم)