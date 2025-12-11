في مصر... توقيف سائق مسؤول بارز ماذا ضبطت الشرطة بحوزته؟

أوقف ضباط لمكافحة المخدرات في المصريّة، وحيد.و سائق محافظ الدقهلية، والطالب محمد.م.م.ع، وضُبِطَ بحوزتهما كمية كبيرة من العقاقير المخدرة قبل توزيعها على عملائهما.

وبلغت قيمة المضبوطات 3 ملايين جنيه، وقد اعترفا الموقوفان بحيازتهما على المواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب غير المشروع. (روسيا اليوم)