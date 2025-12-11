تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أولمرت يتهم الجيش والشرطة بالتقاعس... العنف الاستيطاني خارج السيطرة

Lebanon 24
11-12-2025 | 13:15
A-
A+
Doc-P-1453847-639010809117066181.jpg
Doc-P-1453847-639010809117066181.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، الخميس، إن المستوطنين في الضفة الغربية يمارسون "جرائم حرب" بحق الفلسطينيين بشكل يومي، مؤكداً أنه لن يلتزم الصمت إزاء هذه الانتهاكات. وأوضح في حديث إذاعي أن ما يجري "لا يشبه إسرائيل التي يؤمن بها"، مشيراً إلى أن الاعتداءات تُنفَّذ بواسطة ما يُعرف بـ"شبان التلال"، وهي مجموعة استيطانية متطرفة "مدعومة من الحكومة" على حد قوله.

وجدد أولمرت انتقاداته للجيش والشرطة، متهماً إياهما بتجاهل الجرائم وترك الجماعات المتطرفة تعمل من دون محاسبة. وكان قد صرّح في وقت سابق بأن المؤسستين الأمنيتين تتحملان مسؤولية مباشرة عن عنف المستوطنين.

وتؤكد تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية تورّط "شبان التلال" في عمليات قتل وتخريب ومصادرة أراضٍ، وهي جماعة نشأت عام 1998 وتتبع توجهاً يمينياً متطرفاً يدعو لإقامة "دولة يهودية على كامل أرض إسرائيل الكبرى" وطرد الفلسطينيين. ومن هذه الجماعة خرجت نواة تنظيم "تدفيع الثمن" المعروف باعتداءاته المنظمة.

ويعيش في الضفة المحتلة أكثر من 700 ألف مستوطن داخل مئات المستوطنات والبؤر العشوائية، ويساهم بعضهم في اعتداءات يومية تستهدف تهجير الفلسطينيين قسرياً. ومع بدء الحرب في قطاع غزة في 8 تشرين الأول 2023، صعّدت إسرائيل، عبر الجيش والمستوطنين، من وتيرة العنف في الضفة، بما يشمل القتل والاعتداء ومصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني.

ووفق المعطيات الفلسطينية الرسمية، استشهد ما لا يقل عن 1093 فلسطينياً في الضفة بما فيها القدس الشرقية منذ بداية الحرب، وأصيب نحو 11 ألفاً، كما جرى اعتقال حوالى 21 ألف شخص.

(الأناضول)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مادورو يتهم واشنطن: تريد السيطرة على احتياطيات نفط فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:20:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بو عاصي يتهم "الحزب" بتدمير لبنان ويحذر من استخدام السلاح خارج الدولة
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:20:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية هولندا: يجب إدراج مرتكبي العنف في السودان على قائمة العقوبات
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:20:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية بنين لـ"رويترز": هناك محاولة انقلاب لكن الوضع ضمن نطاق السيطرة
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:20:00 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الفلسطينيين

الفلسطينية

الإسرائيلي

المستوطنات

الأناضول

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:12 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:03 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:58 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:48 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:38 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:12 | 2025-12-11
Lebanon24
16:03 | 2025-12-11
Lebanon24
16:00 | 2025-12-11
Lebanon24
15:58 | 2025-12-11
Lebanon24
15:48 | 2025-12-11
Lebanon24
15:22 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24