ذكر موقع " "، أنّ القناة الـ14 الإسرائيليّة أشارت إلى أنّ النائبة عن حزب "الليكود" ، قالت إنّه تمّ عقد لقاء سرّي بين مسؤول من " "، وقائد جناح حركة " " العسكريّ ، المعروف بـ"شبح القسام"، عند معبر "إيريز"، مساء يوم 6 تشرين الأوّل الماضي.



وبحسب غوتليب، فإنّ "مسؤولاً في "الشاباك" كلَّف أحد مرؤوسيه بلقاء الحداد، لاستيضاح كيفية تمكُّن "حماس" من إختراق شريحة هاتف أحد ضباط الجهاز، عشية أحداث 7 تشرين الأوّل 2023".



وأشارت إلى أنّ "المسؤول في "الشاباك" أدرج محتوى التقرير في تحقيقات سريّة جرت بشأن أحداث 7 تشرين الأوّل 2023".



واتهمت النائبة الإسرائيليّة مسؤول "الشاباك" بتصديق رواية وهمية سردها الحداد، وقالت: "أردتَ من رجالك أن يكتشفوا من الحداد، ما حدث مع شرائح SIM الهاتفية، وبجنونك صدّقتَ القصة الوهمية التي باعها لك". (ارم نيوز)

