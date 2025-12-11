تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
6
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قناة إسرائيليّة تُفجّر مفاجأة... إسرائيل استعانت بـ"شبح القسام" في تحقيقٍ سريّ
Lebanon 24
11-12-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "
ارم نيوز
"، أنّ القناة الـ14 الإسرائيليّة أشارت إلى أنّ النائبة عن حزب "الليكود"
تالي غوتليب
، قالت إنّه تمّ عقد لقاء سرّي بين مسؤول من "
الشاباك
"، وقائد جناح حركة "
حماس
" العسكريّ
عز الدين الحداد
، المعروف بـ"شبح القسام"، عند معبر "إيريز"، مساء يوم 6 تشرين الأوّل الماضي.
وبحسب غوتليب، فإنّ "مسؤولاً في "الشاباك" كلَّف أحد مرؤوسيه بلقاء الحداد، لاستيضاح كيفية تمكُّن "حماس" من إختراق شريحة هاتف أحد ضباط الجهاز، عشية أحداث 7 تشرين الأوّل 2023".
وأشارت إلى أنّ "المسؤول في "الشاباك" أدرج محتوى التقرير في تحقيقات سريّة جرت بشأن أحداث 7 تشرين الأوّل 2023".
واتهمت النائبة الإسرائيليّة مسؤول "الشاباك" بتصديق رواية وهمية سردها الحداد، وقالت: "أردتَ من رجالك أن يكتشفوا من الحداد، ما حدث مع شرائح SIM الهاتفية، وبجنونك صدّقتَ القصة الوهمية التي باعها لك". (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل ستسمح لمقاتلي القسام بالخروج من الخط الأصفر لكن من دون سلاح
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل ستسمح لمقاتلي القسام بالخروج من الخط الأصفر لكن من دون سلاح
11/12/2025 23:20:06
11/12/2025 23:20:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"معركة الأنفاق" في رفح تفجّر أزمة داخل إسرائيل وتهدد الهدنة!
Lebanon 24
"معركة الأنفاق" في رفح تفجّر أزمة داخل إسرائيل وتهدد الهدنة!
11/12/2025 23:20:06
11/12/2025 23:20:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولادي مستهدفين".. فنانة شهيرة تُفجر مفاجأة بعد تعرّض ابنتها لحادث سير
Lebanon 24
"ولادي مستهدفين".. فنانة شهيرة تُفجر مفاجأة بعد تعرّض ابنتها لحادث سير
11/12/2025 23:20:06
11/12/2025 23:20:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تفجر مفاجأة افتتاح كأس العرب 2025 بفوزها على تونس
Lebanon 24
سوريا تفجر مفاجأة افتتاح كأس العرب 2025 بفوزها على تونس
11/12/2025 23:20:06
11/12/2025 23:20:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عز الدين الحداد
قناة إسرائيل
تالي غوتليب
الإسرائيلي
عز الدين
ارم نيوز
قناة ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
طائرة عسكرية أميركية تقلع لدقائق وتعود في اليابان… رسالة عسكرية مبطّنة؟
Lebanon 24
طائرة عسكرية أميركية تقلع لدقائق وتعود في اليابان… رسالة عسكرية مبطّنة؟
16:12 | 2025-12-11
11/12/2025 04:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
القيادة الوسطى الأمريكية: حوالى 60 مليون طن من الأنقاض في غزة وتحديات الإزالة مستمرة
Lebanon 24
القيادة الوسطى الأمريكية: حوالى 60 مليون طن من الأنقاض في غزة وتحديات الإزالة مستمرة
16:03 | 2025-12-11
11/12/2025 04:03:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إستبعاد توني بلير.. من سيتولى إدارة غزة بعد الحرب؟
Lebanon 24
بعد إستبعاد توني بلير.. من سيتولى إدارة غزة بعد الحرب؟
16:00 | 2025-12-11
11/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس: ملادينوف مرشح واشنطن لتمثيلها في غزة
Lebanon 24
أكسيوس: ملادينوف مرشح واشنطن لتمثيلها في غزة
15:58 | 2025-12-11
11/12/2025 03:58:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عامين… تحرّك في الكونغرس لمساءلة إسرائيل عن استهداف صحافيين
Lebanon 24
بعد عامين… تحرّك في الكونغرس لمساءلة إسرائيل عن استهداف صحافيين
15:48 | 2025-12-11
11/12/2025 03:48:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
Lebanon 24
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
08:38 | 2025-12-11
11/12/2025 08:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... شخصٌ واحدٌ فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان
Lebanon 24
بالصورة... شخصٌ واحدٌ فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان
13:34 | 2025-12-11
11/12/2025 01:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
07:14 | 2025-12-11
11/12/2025 07:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
04:39 | 2025-12-11
11/12/2025 04:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضها لحادث سير ونقلها إلى المستشفى... ما هو وضع الممثلة لورا خباز الصحيّ؟
Lebanon 24
بعد تعرّضها لحادث سير ونقلها إلى المستشفى... ما هو وضع الممثلة لورا خباز الصحيّ؟
11:21 | 2025-12-11
11/12/2025 11:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:12 | 2025-12-11
طائرة عسكرية أميركية تقلع لدقائق وتعود في اليابان… رسالة عسكرية مبطّنة؟
16:03 | 2025-12-11
القيادة الوسطى الأمريكية: حوالى 60 مليون طن من الأنقاض في غزة وتحديات الإزالة مستمرة
16:00 | 2025-12-11
بعد إستبعاد توني بلير.. من سيتولى إدارة غزة بعد الحرب؟
15:58 | 2025-12-11
أكسيوس: ملادينوف مرشح واشنطن لتمثيلها في غزة
15:48 | 2025-12-11
بعد عامين… تحرّك في الكونغرس لمساءلة إسرائيل عن استهداف صحافيين
15:22 | 2025-12-11
تحذيرات دولية من تصاعد الهجمات السيبرانية في الشرق الأوسط
فيديو
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
11/12/2025 23:20:06
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
11/12/2025 23:20:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
11/12/2025 23:20:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24