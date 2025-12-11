تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

أميركا تعرض 5 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات عن "تشورون"

Lebanon 24
11-12-2025 | 13:45
بسبب إتّهامه بتهريب المخدرات والأسلحة، عرضت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة 5 ملايين دولار، مقابل أيّ معلومات تُؤدّي إلى اعتقال أو إدانة فرانسيسكو مانويل بيرموديز كاجوا، المعروف باسم "تشورون" زعيم عصابة لوس تشونيروس الإكوادورية.

وفي شهر حزيران الماضي، تمّ توجيه الاتهام إلى "تشورون" وإلى شركائه في نيويورك بالتآمر لاستيراد وتوزيع الكوكايين وحيازة أسلحة نارية بهدف الاتجار بالمخدرات.
 
 
ولا يزال "تشورون" طليقاً وهارباً من قبضة العدالة حتى الآن. (روسيا اليوم)
 
 
 
