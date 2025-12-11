أميركا تعرض 5 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات عن "تشورون"

بسبب إتّهامه بتهريب المخدرات والأسلحة، عرضت مكافأة 5 ملايين دولار، مقابل أيّ معلومات تُؤدّي إلى اعتقال أو إدانة بيرموديز كاجوا، المعروف باسم "تشورون" زعيم عصابة لوس تشونيروس الإكوادورية.



وفي شهر حزيران الماضي، تمّ توجيه الاتهام إلى "تشورون" وإلى شركائه في بالتآمر لاستيراد وتوزيع الكوكايين وحيازة أسلحة نارية بهدف الاتجار بالمخدرات.

ولا يزال "تشورون" طليقاً وهارباً من قبضة العدالة حتى الآن. (روسيا اليوم)